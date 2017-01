Giroud, Coquelin a Koscielny podpísali s Arsenalom nové kontrakty

Hráč Arsenalu Olivier Giroud (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. januára (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti Olivier Giroud, Francis Coquelin a Laurent Koscielny podpísali s Arsenalom Londýn nové viacročné kontrakty. Detaily zmlúv nezverejnili.Kanonier Giroud prišiel na Emirates Stadium v roku 2012 z Montpellieru, s ktorým vyhral francúzsku Ligue 1. V uplynulej sezóne strelil v drese "kanonierov" 24 gólov vo všetkých súťažiach. V tomto ročníku sa zatiaľ presadil deväťkrát.Skúsený obranca Koscielny je hráč Arsenalu od roku 2010. V tíme trénera Arsena Wengera by mal na základe novej zmluvy pôsobiť až do roku 2020. Coquelin prišiel do Arsenalu ako tínedžer a postupne sa stal jedným z kľúčových stredopoliarov.povedal podľa agentúry DPA Wenger po podpise dlhodobých kontraktov s francúzskym triom.