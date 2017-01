Giroud po skvelom škorpióne: Mal som maximálne šťastie

Hráč Arsenalu Olivier Giroud (vľavo) oslavuje gól do bránky Crystal Palace vo futbalovom zápase anglickej Premier League v Londýne 1. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Premier League - 19. kolo:

FC Watford - Tottenham Hotspur 1:4 (0:3)

Góly: 90.+2 Kaboul - 27. a 33. Kane, 41. a 46. Alli, 20.882 divákov.



Arsenal Londýn - Crystal Palace 2:0 (1:0)

Góly: 17. Giroud, 56. Iwobi, 59.975 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. januára (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa v prvý deň roku 2017 dostali opäť do elitnej štvorky anglickej Premier League. V prvom nedeľňajšom zápase 19. kola excelovali na ihrisku FC Watford, kde po dvoch góloch anglických reprezentantov Harryho Kanea a Deleho Alliho vyhrali 4:1. V tabuľke preskočili Manchester City aj Arsenal Londýn a s 39 bodmi sa na pár hodín prepracovali na 3. miesto."Gunners" ale od 17.00 h nastúpili na Emirates Stadium proti Crystal Palace, zdolali ho 2:0 a dostali sa pred Spurs na 3. pozíciu so 40 bodmi. Skóre otvoril v 17. minúte nádherným gólom francúzsky útočník Olivier Giroud, ktorý pripomenul nedávny presný zásah Henricha Mchitarjana z Manchestru United. Ten "vzdušnou pätičkou" pokoril brankára Sunderlandu, no bolo to z tesného ofsajdu. Giroudova pätička po prihrávke Alexisa Sancheza sa ešte odrazila od hornej žrde a zapadla za chrbát bezmocného brankára hostí. Zverenci francúzskeho trénera Arsena Wengera pridali v druhom polčase ešte jeden gól a do Nového roku vykročili trojbodovým ziskom.citovala strelca agentúra AP. Gólový moment sa zrodil po rýchlom protiútoku a skvelej orientácii 30-ročného zakončovateľa. Čílsky spoluhráč mu center poslal trošku dozadu, ale ani to mu nezabránilo skórovať krásny gól, ktorý si okamžite od fanúšikov vyslúžil prívlastokdodal francúzsky reprezentant.