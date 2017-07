Gitarista Brian May vstupuje do radov sedemdesiatnikov

Brian Harold May Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Sedemdesiatiny oslávi v stredu 19. júla Brian Harold May, gitarista legendárnej skupiny Queen. Narodil sa na londýnskom predmestí Hampton, vyrástol vo štvrti Twickenham, blízko známych filmových ateliérov. Mal pätnásť, keď začínal hrať na gitare v miestnych skupinách. Veľmi sa mu páčila gitara Fender Stratocaster, nemohol si ju však dovoliť. Spolu s otcom si doma vyrobil vlastnú gitaru. Jej telo vyrezali z dvestoročného mahagónového obloženia krbu, pružiny použili z motorky a celá gitara tak vyšla na osem libier. Na tejto krbovej gitare nahral Brian May všetky známe platne skupiny Queen.Brian bol dobrým študentom, po maturite študoval matematiku na Imperial College. Rozhodol sa, že štúdium skombinuje s hudbou. Spolu s bubeníkom Rogerom Taylorom založil skupinu Smile, na jej základoch potom vznikla v roku 1970 skupina Queen. Takýto názov jej dal spevák Freddie Mercury. Viac ako rok usilovne skúšali a skladali nové piesne. Premiéru mali 8. januára 1971, keď prvýkrát koncertovali v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. V júli 1973 vydali prvý album s názvom Queen, v marci 1974 druhý Queen II. V apríli 1974 sa vydali na prvé americké turné, Brian May však dostal žltačku a Queen sa vrátili domov, zvyšok turné za nich dohrala skupina Kansas. V novembri 1975 vyšiel štvrtý štúdiový album A Night At The Opera, ktorý sa dostal na prvú pozíciu rebríčka. V decembri 1975 viedli prvýkrát aj singlovú hitparádu so skladbou Bohemian Rhapsody. To už sláva skupiny Queen prekročila hranice Albiónu.Úspešná éra skupiny Queen sa skončila v novembri 1991 úmrtím speváka Freddieho Mercuryho. Vydali 15 štúdiových albumov, posledný Made In Heaven vyšiel už po smrti Mercuryho v novembri 1995. K diskografii patrí aj desať live a štrnásť kompilačných albumov.Brian May sa pokúšal viackrát oživiť skupinu Queen, spevákom mal byť aj Georgie Michael. V roku 2004 Brian May spolu s bubeníkom Queen Rogerom Taylorom prizvali speváka Paula Rodgersa, bývalého člena skupín Free a Bad Company, spolu vytvorili projekt Queen + Paul Rodgers. V októbri 2005 vydali DVD Return Of The Champions, v septembri 2008 album The Cosmos Rock, z koncertného turné potom vyšlo DVD Live In Ukraine. V septembri 2012 vyšiel na DVD pod názvom Hungarian Rhapsody. Queen Live In Budapest '86 koncert skupiny 27. júla 1986 v Budapešti.Brian May vydal štyri sólové platne, prvou bolo EP Star Fleet Project v októbri 1983, po nej Back To The Light v septembri 1992, na ktorom boli hity Too Much Love Will Kill You a Driven By You, tretím bol vo februári 1994 koncertný album Live at the Brixton Academy, štvrtým Another World v júni 1998. V novembri 2000 vyšiel soundtrack z filmu Furia, pre ktorý zložil hudbu.V roku 2005 mu udelili Rad britského impéria, v roku 2007 získal doktorát z astrofyziky na Imperial College London. Brian je druhýkrát ženatý, z dvoch manželstiev má tri deti, dve dcéry a syna. Americký hudobný časopis Rolling Stone ho zaradil na 26. miesto v stovke najlepších gitaristov všetkých čias. V roku 2012 ho mesačník Guitar World zaradil medzi gitaristami na druhé miesto. Naživo si ho užili aj slovenskí fanúšikovia. V rámci koncertného turné One Voice koncertoval 9. marca 2016 spolu so speváčkou Kerry Ellis v Bratislave.