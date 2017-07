Gitarista Carlos Santana oslavuje 70. narodeniny

Carlos Santana, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 20. júla (TASR) – Ďalší z muzikantov svetového mena, gitarista Carlos Santana, vstupuje do radov sedemdesiatnikov. Carlos Augusto Alves Santana sa narodil 20. júla 1947 v mexickom meste Autlan de Navarro.Vyrastal v mexickej Tijuane, o latinsko-americkej hudbe toho v mladosti vraj veľa nevedel. Jeho prvý kontakt s hudbou bol v rodine, otec hrával na husliach mexické ľudovky, známe ako mariachi. Aj Carlos začínal s husličkami už v piatich, viac sa mu však už od mala páčila gitara. Príležitostne vystúpil párkrát v kluboch a baroch v Tijuane.Na začiatku 60. rokov sa rodina presťahovala do San Francisca. Tu chodil Carlos na strednú školu, zmaturoval v júni 1965. V tom čase vo Friscu vrcholila éra undergroundových skupín. Po maturite, v roku 1966, založil svoju prvú formáciu, dostala názov The Santana Blues Band. Účinkovali v kluboch a parkoch v San Franciscu. V roku 1968 si skrátili názov na Santana. Pod týmto názvom debutovali 16. júna 1968 na koncerte v sále Fillmore West Theater v San Franciscu. Tri mesiace nato dostali pozvanie na vystúpenie na festivale Sky River Rock, 15. augusta 1969 hrali na slávnom festivale Woodstock.V auguste 1969 vydali aj debutový album, ktorý dostal názov Santana, 6. decembra 1969 koncertovali v Californii spolu s Rolling Stones, 18. apríla 1970 koncertovali prvýkrát v Anglicku, v londýnskej Royal Albert Hall. V septembri 1970 vychádza druhý album Abraxas. Na ňom boli hity Black Magic Woman/Gypsy Queen a Oye Como Va. Ten bol v Spojených štátoch šesť týždňov na čele rebríčka albumov, v septembri 1971 vychádza tretí album Santana III, ten viedol americký rebríček päť týždňov.Nasledovala dlhoročná úspešná dráha skupiny a jej lídra. Na ich koncerty chodili desaťtisíce fanúšikov, v marci 1978 hrali pred 250.000 divákmi na festivale California Jam po boku skupiny Aerosmith. V septembri 1982 koncertovali pred 400-tisícovým obecenstvom na US festivale v San Bernardino, hrali aj 13. júla 1985 vo Filadelfii na známom koncerte Live Aid.V júni 1999 vyšiel vysokooceňovaný album Supernatural. Ten mal jedenásť nominácií na cenu Grammy a deväť z nich aj získal. Veľkými hitmi z neho boli skladby Corazon Espinado a hlavne Smooth, tá získala cenu Gramy ako skladba roka. V októbri 2002 vydal ďalší úspešný album Shaman. V marci 2007 vyšiel live album Carlos Santana & Wayne Shorter – Live at the Montreux Jazz Festival 1988.Skupina Santana má dnes na svojom konte 25 štúdiových albumov, najnovší Highlights of Santana vyšiel v januári 2017. Ku diskografii patrí aj sedem koncertných a 23 kompilačných albumov. Ako sólista vydal Carlos sedem albumov. Podľa amerického hudobného časopisu Rolling Stone patrí Carlos Santana medzi 15 najlepších svetových gitaristov všetkých čias. Je držiteľom trinástich cien Grammy.Je druhýkrát ženatý, druhou manželkou je hudobníčka Cindy Blackman, má tri deti, syna Salvadora, dcéry Stellu a Angelicu. Slovenskí fanúšikovia ho mali možnosť vidieť a počuť aj v Bratislave, na futbalovom štadióne Interu koncertoval so skupinou 29. júna 2008.