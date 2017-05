Gladiator má nový singel Milióny ciest, chystá aj akustické turné

Miko Hladký z kapely Gladiator Foto: Patrik Gerši /TASR Foto: Patrik Gerši /TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Novým singlom s názvom Milióny ciest poteší svojich fanúšikov slovenská rocková zostava Gladiator. Baladickú skladbu zložil a otextoval bubeník skupiny Georgio Babulic. Podľa frontmana Mika Hladkého má byť predzvesťou nového albumu, ktorý by mal vyjsť ešte tento rok.uviedol pre TASR Hladký na margo novinky, ktorá pojednáva o živote.podčiarkol skladateľ, textár a bubeník Babulic.Kapela sa podieľala aj na lyric videu k novej pesničke, ktoré snímali v prostredí Alekšinských rybníkov. "Dôverne ich poznáme z detstva, pochádzam z Alekšiniec, kde aj bývam, na tých rybníkoch sme vyrastali," doplnil Miko.Novinka Milióny ciest má byť súčasťou špeciálneho albumu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta v závere roka, ale zatiaľ je bez názvu. Obsahovať bude už nahrané piesne, ktoré však doteraz nevyšli na žiadnom nosiči. Platí to napríklad o predchádzajúcej singlovej nahrávke Zhora dole.prezradil spevák hitov Divoký dážď, Raz tam v uličkách, Láska, Dnes je skvelý deň či Hlavu maj hore.Gladiator tiež chystá veľké akustické turné.vysvetľuje Babulic s tým, že unplugged tour plánuje kapela na november a december. Dovtedy ju čaká maratón klasických koncertov a vystúpení na rôznych letných festivaloch a eventoch. Rockeri z nitrianskej formácie si však vyhradili čas aj na dovolenkovanie. Obľúbenou zahraničnou destináciou ostáva v prípade kapely Gladiator Chorvátsko.