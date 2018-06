Glen: Británia nebude meniť pravidlá vo finančných službách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. júna (TASR) - Finančné služby zostanú aj po brexite dôležitým odvetvím britského hospodárstva. Londýn nemá v úmysle, aby zvýšil konkurencieschopnosť svojho finančného centra. Uviedol to v utorok John Glen, štátny tajomník ministerstva financií.povedal Glen na výročnej konferencii organizácie FIA IDX, ktorá obchoduje s derivátmi.Británia, najväčšie finančné centrum Európskej únie (EÚ), opúšťa blok v marci 2019. To vyvoláva otázky o schopnosť bánk, poisťovní a správcov aktív v Spojenom kráľovstve pokračovať v poskytovaní služieb zákazníkom v EÚ.Niektorí poslanci, stúpenci brexitu, tvrdia, že ak Británia nedosiahne dobrú obchodnú dohodu s EÚ, mala by zjednodušiť bankové pravidlá, aby poskytla londýnskej finančnej štvrti výhody.povedal Glen, ktorý je zodpovedný za odvetvie finančných služieb.Británia musela počas finančnej krízy v rokoch 2007-09 zachraňovať banky a Glen pripomenul, že prísnejšie pravidlá zavedené v tých časoch, sú atraktívne pre medzinárodné firmy.povedal Glen.Británia podľa neho nesmie zabúdať na to, že hlavným cieľom regulácií je chrániť finančnú stabilitu a daňových poplatníkov, ktorí museli v minulosti zachraňovať banky.Banky, poisťovne a správcovia aktív s európskou základňou v Británii presúvajú niektoré aktivity a zamestnancov z Londýna do finančných centier v EÚ, aby mohli aj naďalej poskytovať služby v celom bloku.Glen uviedol, že nie je v záujme Británie ani EÚ vylúčiť finančné služby z budúcej dohody o obchode po brexite. Brusel však upozornil, že finančné služby v Británii budú mať pravdepodobne rovnaký stupeň obmedzeného prístupu na trh, ako v prípade ostatných štátov, ktoré nie sú členmi bloku, napríklad USA a Singapur.Glen v tejto súvislosti povedal, že zabezpečí, aby Londýn zostal jedným z najväčších globálnych centier pre obchodovanie a zúčtovanie derivátov. Toto odvetvie sa totiž obáva, že EÚ zvýši tlak na presmerovanie zmlúv denominovaných v eurách z Británie na kontinent.Prieskum FIA medzi 15 firmami, ktoré sa podieľajú rozhodujúcou mierou na objeme clearingov v EÚ ukázal, že medzi zúčtovacími spoločnosťami panuje značná neistota, pokiaľ ide o regulačné prostredie Spojeného kráľovstva a EÚ po brexite.Európska komisia by preto mala potvrdiť, či blok umožní zákazníkom pokračovať v zúčtovaní derivátov v Británii po tom, ako opustí EÚ v marci 2019, vyhlásil Glen.Samotná FIA, ktorá má európsku základňu Londýne, si už otvorila kanceláriu v Bruseli, aby zabezpečila pokračovanie svojich operácií v bloku a spolupracovala s európskymi zákonodarcami a regulačnými úradmi aj po brexite.