Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (OTS) - Globálna iniciatíva za transparentnosť (Global Transparency Initiative) je súčasťou dlhodobého záväzku spoločnosti Kaspersky Lab, ktorý zaručuje integritu a dôveryhodnosť jej produktov pri napĺňaní firemného poslania – ochrany zákazníkov pred kybernetickými hrozbamiSpoločnosť Kaspersky Lab spúšťa Globálnu iniciatívu za transparentnosť (Global Transparency Initiative), ktorá je súčasťou jej dlhodobého záväzku chrániť zákazníkov pred kybernetickými hrozbami bez ohľadu na ich pôvod alebo účel. Cieľom tejto iniciatívy je zapojenie širšej bezpečnostnej komunity, ako aj ostatných zainteresovaných subjektov (tzv. stakeholderov) do procesu overovania validity a dôveryhodnosti produktov, interných procesov a obchodných operácií spoločnosti. Rovnako definuje aj zavedenie ďalších mechanizmov zodpovednosti, prostredníctvom ktorých môže spoločnosť ďalej preukázať, že sa zaoberá každým bezpečnostným problémom okamžite a dôkladne. V rámci tejto iniciatívy chce spoločnosť poskytnúť tiež zdrojový kód jej softvéru – vrátane aktualizácií a pravidiel pre detekciu hrozieb – pre potreby nezávislých testov a hodnotení.S narastajúcou závislosťou súčasnej spoločnosti od vývoja informačných a komunikačných technológií (IKT), sa naďalej rozširuje a vyvíja aj prostredie kybernetických hrozieb. Vzhľadom na nesmierne dynamické tempo vývoja IKT sektora a rovnako aj rozsiahlu expanziu kybernetických hrozieb, spoločnosť Kaspersky Lab verí, že rozširovanie spolupráce v oblasti ochrany kybernetického priestoru je dnes dôležitejšie ako nikdy predtým. V rámci kybernetickej bezpečnosti musí byť dôvera na prvom mieste, a preto by mala byť základom akejkoľvek spolupráce medzi všetkými, ktorí sa snažia ochrániť jednotlivcov, organizácie či veľké korporácie pred kybernetickými hrozbami. Spoločnosť Kaspersky Lab si uvedomuje, že dôvera nie je daná automaticky, a že je potrebné si ju opakovane získavať prostredníctvom dlhodobého a nepretržitého záväzku k transparentnosti a zodpovednosti.Globálna iniciatíva za transparentnosť spoločnosti Kaspersky Lab je opakovaným potvrdením jej záväzku naďalej nepretržite získavať a udržiavať dôveru zákazníkov a partnerov spoločnosti. Spoločnosť túto dôveru nikdy nepovažovala za samozrejmosť, a preto sa chce usilovať o neustále zlepšovanie v tejto oblasti v najvyššej možnej miere.Popri spustení úvodnej fázy Globálnej iniciatívy za transparentnosť plánuje spoločnosť Kaspersky Lab spoluprácu so zainteresovanými tretími stranami a komunitou z oblasti informačnej bezpečnosti pri nastavovaní cieľov v rámci ďalšej fázy iniciatívy, ktorá bude spustená v druhom polroku 2018. Návrhy pre ďalšie kroky ako aj žiadosti tretích strán, ktoré by mali záujem pripojiť sa k tejto iniciatíve a spolupracovať, prijíma na: transparency@kaspersky.com Pri príležitosti zriadenia tejto novej iniciatívy sa, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Kaspersky Lab, vyjadril: „Spoločnosť Kaspersky Lab bude pravidelne poskytovať priebežné informácie o vývoji v rámci tejto iniciatívy. Popri spolupráci so zainteresovanými stakeholdrami (tretími stranami) spoločnosť Kaspersky Lab verí, že ich na tejto ceste budú nasledovať aj zákazníci a partneri.Viac o princípoch transparentnosti, ku ktorým sa zaviazala spoločnosť Kaspersky Lab sa dozviete na: https://www.kaspersky.com/about/transparency