Globálni technologickí lídri sa počas konferencie Metro ON Line zhodli, že internet sa stáva súčasťou všetkého

Odborná konferencia Metro ON Line 2017 prebiehala počas 3 dní v Poprade a predstavila technologických lídrov z radov telekomunikačných operátov a prevádzkovateľov sietí, televízií, zástupcov samospráv i telco a smart startupov. Spoločne poukázali na budúcnosť a prepojenie telekomunikačných služieb so správou mesta a verejnými službami. Ale aj na využívanie nových technológií televíznymi divákmi, domácnosťami a súkromným sektorom. „Unikátom tohtoročnej konferencie bola téma „smart city“. Rečníci počas 11. ročníka konferencie Metro ON Line opäť dokázali, ako sa telekomunikačná infraštruktúra a technológie za jediný rok posunuli dopredu. Riadia verejné osvetlenie, dokážu zefektívňovať administratívu mesta, dostávajú sa do obývačiek bežných ľudí a pomáhajú v každodennom živote. Internet sa stáva súčasťou všetkého okolo nás,“ povedal Ján Michlík, manažér pre stratégiu a inovácie spoločnosti Slovanet a organizátor konferencie Metro ON Line 2017.Budovanie technologických infraštruktúr prináša slovenským samosprávam nové možnosti. Viaceré z nich sa rozhodli využiť príležitosti na modernizáciu správy a fungovania mesta. Mestá Poprad, Nitra a Trenčín počas konferencie predstavili svoje koncepty „smart city“, ktoré zároveň zaviedli do stratégie rozvoja mesta. Už dnes majú jasnú predstavu o tom, kam sa správa miest bude vďaka moderným technológiám uberať. Mesto Poprad chce optimalizovať spotrebu energií, vybuduje co-workingový priestor, v ktorom má už čoskoro vzniknúť prvý startup inkubátor a ďalšie „smart“ riešenia sa budú týkať verejného osvetlenia s automatickou reguláciou intenzity svetla a snímačom parkovacích miest. V Nitre plánujú vybudovať vzorové ulice s vlastným systémom, na ktorých chce ľuďom demonštrovať, čo riešenia „smart city“ dokážu. Trenčín v marci spustil na širšom území mesta inteligentný systém plateného parkovania, ktorý má slúžiť na zníženie počtu áut v centre a priniesť tak revolúciu pre novú mobilitu v meste.Samosprávy vidia zmysel najmä vo vzájomnej podpore a kooperácii. Preto minulý rok vznikol Slovak Smart City Cluster (SSCC), platforma zameraná na podporu a rozvoj inteligentných miest. Inšpiráciu zároveň hľadajú v zahraničných mestách, ktoré už dnes bežne využívajú „smart city“ koncepty. Príkladom efektívneho využitia technológií pre vytvorenie inteligentného mesta sa stalo fínske mesto Oulu. To svojou veľkosťou, vybudovanou infraštruktúrou a rozložením najviac vyhovuje slovenským podmienkam. Mesto Poprad z tohto dôvodu podpísalo s Oulu jedinečné memorandum o spolupráci.Technologický vývoj sa však nedotýka len vedenia a správy miest, ale najmä ich obyvateľov a stáva sa súčasťou bežných domácností. Budovaním nových infraštruktúr a rozširujúcou sa digitalizáciou je internet čoraz dostupnejší. Nové technológie pomáhajú lepšie reagovať na potreby zákazníkov a majú výrazný vplyv aj na vývoj televízie. Modernizácia sietí neumožňuje len prenášanie obrazu vo vyššej kvalite a stabilitu signálu, ale televízia sa ešte viac približuje k ľuďom. Diváci si môžu vďaka novým službám vybrať obsah, ktorý chcú sledovať, ovplyvňovať dej obľúbeného seriálu a užiť si viac zábavy a produktov šitých na mieru. Internet a telekomunikačné siete prechádzajú aj do bežného života a každodenných úkonov ľudí. Práčka či chladnička napojená na internet, kamerový systém v mobile, cez ktorý môžu sledovať svoju domácnosť, ovládanie spotrebičov hlasom, zabezpečenie a ochrana domácnosti. To je len zlomok toho, čo nové telekomunikačné technológie prinášajú.Na konferencii sa predstavili aj startupy, ktoré ponúkajú „smart“ a „telco“ riešenia na globálnej úrovni a dokážu pomôcť technologickému rozvoju miest i bežným jednotlivcom. Energomonitor predstavil komplexnú kombináciu hardvéru a softvéru, ktorá poskytuje ľahko zrozumiteľný prehľad o tom, čo vedie k spotrebe energie a ponúka viac možnosti kontroly a bezpečnosti prostredníctvom monitorovania v reálnom čase, čo bude viesť k lepšiemu fungovaniu domácností. Matej Michalko, zakladateľ a CEO spoločnosti DECENT, v súvislosti s inteligentnými energetickými riešeniami hovoril implementovaní Blockchainovej technológie do tejto oblasti. V budúcnosti by sa tak mohli rôzne druhy energií predávať a kupovať priamo, rýchlejšie, flexibilnejšie a výhodnejšie ceny. Medzi výrazné startupy patrí i Sensoneo, ktoré pomáha riešiť tému inteligentného monitorovania odpadu. Odvoz zbieraných surovín predstavuje v mestách jednu z najdôležitejších služieb pre ľudí, preto vytvorili užívateľsky jednoduché riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom zabudovaných senzorov. Revolučnú technológiu overovania identity oproti bežne dostupným spôsobom priniesol startup Excalibur. Ivan Klimek, CEO spoločnosti Excalibur, priblížil spôsob silného, no užívateľsky pohodlného, multifaktorového overenia identity cez smartfón. Je okamžite nasaditeľný, keďže je kompatibilný so všetkými dnes používanými systémami cez Active Directory. Svoje jedinečné projekty však predstavili aj ďalšie startupy. Ukážky možností využitia second-screenovej platformy pre zvýšenie interakcie medzi divákmi pripravil CHATR.tv, DOMORON sa zaoberal systémom inteligentných domácností, RoomAssistant prezentoval zmeny v ponuke hotelových služieb, R-DAS hovoril o iteligentných bezpečných riešeniach pre digitálnu spoločnosť a o rizikách informačnej bezpečnosti diskutovali Pavol Draxler a Ján Andraško z Binary Confidence.Telekomunikační operátori, zástupcovia samospráv, prevádzkovatelia širokopásmových streamingových služieb, globálni technologickí lídri, televízie, telekomunikačné asociácie a úspešné startupy predstavili odvážne projekty, ktoré už dnes menia bežné fungovanie života miest i domácností a prinášajú efektívnejšiu a flexibilnejšiu budúcnosť využívania technológií.Viac k témam: Metro ON Line