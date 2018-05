Globálny kompakt pre migráciu by mali členské štáty OSN odobriť v júli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 23. mája (TASR) - Globálny kompakt pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu - dokument, ktorý pripravuje Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) – by mali členské štáty OSN schváliť v júli. Pre TASR to uviedol Brenden Varma, hovorca predsedu 72. VZ OSN Miroslava Lajčáka.Podľa Varmu sa členské štáty do jeho prípravy konštruktívne zapájajú." objasnil.Na základe výsledkov týchto diskusií rozošle VZ OSN upravenú verziu tohto dokumentu členským štátom ešte pred piatym kolom rokovaní. "To sa uskutoční 4.-8. júna," dodal Lajčákov hovorca.K oficiálnemu prijatiu Globálneho kompaktu pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu by malo dôjsť v decembri na medzinárodnej konferencii v Maroku, objasnil Varma.Globálny kompakt má podľa informácií publikovaných na webe Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prísť s návrhmi na riešenia všetkých aspektov medzinárodnej migrácie - vrátane aspektov humanitárnych, ľudskoprávnych a rozvojových.Zároveň má predstaviť i rámec pre komplexnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti migrácie a prispieť k posilneniu koordinácie a globálneho riadenia medzinárodnej migrácie.Migrácia je jednou z popredných priorít Miroslava Lajčáka, ktorý bude post predsedu VZ OSN zastávať do septembra 2018.