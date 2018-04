Globálny obchod vlani rástol najrýchlejšie za 6 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 12. apríla (TASR) - Globálny obchod zaznamenal vlani svoj najrýchlejší rast za šesť rokov. Uviedla to vo svojej výročnej analýze Svetová obchodná organizácia (WTO). Tento pozitívny vývoj však môžu ohroziť obchodné vojny, varoval generálny riaditeľ organizácie Roberto Azevedo.WTO predpovedá, že v tomto roku sa tempo rastu globálnej obchodnej výmeny spomalí na 4,4 % z vlaňajších 4,7 %, (čo bolo jej najväčšie tempo od roku 2011) a na budúci rok klesne na 4 %.Americký prezident Donald Trump minulý mesiac zaviedol 25-% clo na dovoz ocele a 10-% clo na hliník z krajín, ako je Čína. Peking následne reagoval tým, že uvalil vlastné tarify na tovary z USA, podal sťažnosť na pôde WTO a vyhráža sa súdnym sporom. Obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa pritom ďalej stupňuje.Súčasný silný rast obchodu je životne dôležitý pre udržanie a pokračovanie solídneho hospodárskeho rastu a pre tvorbu pracovných miest, zdôraznil Azevedo. Upozornil, že doterajší pokrok by mohli rýchlo oslabiťVyzval preto na zdržanlivosť a vyriešenie sporovMotorom vlaňajšieho rastu obchodnej výmeny bola stúpajúca spotreba domácností, uvádza sa v dokumente svetovej organizácie.WTO na záver výročnej správy upozorňuje, že riziko spomalenia obchodu sa zvyšuje pre neistotu spojenú so zavádzaním ciel. To by mohla negatívne ovplyvniť investície podnikov a v konečnom dôsledku výkon ekonomík na celom svete, najmä tých, ktoré sú orientované na export.