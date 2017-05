GLOBSEC chystá správu o budúcich úlohách NATO

Na snímke predseda Výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti amerického Senátu Ron Johnson počas tlačového brífingu na Medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec 2017 v Bratislave, 27. mája 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) – Experti z oblasti bezpečnostnej politiky predstavili dnes na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Bratislave rámci podujatia GLOBSEC 2017, predbežné výstupy prebiehajúcej iniciatívy zameranej na budúcnosť Severoatlantickej aliancie, respektíve výzvy, ktorým by podľa nich toto zoskupenie malo čeliť v nadchádzajúcich rokoch.Projekt s názvom GLOBSEC NATO Adaptation Initiative zastrešuje mimovládna organizácia Globsec. Jeho autormi sú generál vo výslužbe John Allen, viceprezident Asociácie atlantickej zmluvy (ATA) Julian Lindley French, bývalý veľvyslanec SR pri NATO Tomáš Valášek, bývalý námestník generálneho tajomníka NATO Alexander Vershbow a mnohí ďalší odborníci z oblasti globálnej bezpečnosti.Iniciatívu s cieľom preskúmať aktuálne výzvy Aliancie spustil Globsec po minuloročnom summite NATO vo Varšave, pričom jej konečné výstupy by mali byť známe do konca tohto roka.priblížil doterajšie výsledky iniciatívy Allen, bývalý osobitný vyslanec Bieleho domu pre operácie proti Islamskému štátu (IS).Dodal, že iniciatíva by mala byť hotová koncom roka, pričom bude pokrývať všetky najdôležitejšie výzvy, ktorým NATO v súčasnosti čelí a ponúkne v súvislosti s nimi konkrétne odporúčania.Správa tak vyjde symbolicky 50 rokov po tzv. Harmelovej doktríne (správe niekdajšieho belgického ministra zahraničných vecí Pierra Harmela) z roku 1967, ktorá označila za jednu z hlavných úloh NATO okrem prípravy na obranu aj politiku uvoľňovania. Z tohto dôvodu ju autori vo svojom predbežnom výstupe označujú za Harmelovu správu č. 2., ktorú podľa nich Aliancia bytostne potrebuje.Iniciatíva sa zapodieva otázkami ako napätie medzi Západom a Východom, resp. Ruskom, masovou migráciou, nárastom terorizmu, či terorizmom v Európe, klimatickou zmenou a ďalšími, pričom ponúka mnohé odporúčania, napr. posilnenie spolupráce medzi NATO a EÚ. Uvažuje zároveň aj nad tým, ako efektívne využiť finančné prostriedky, ktoré sa uvoľnia, keď členské štáty splnia svoje záväzky a zvýšia výdavky na obranu na prinajmenšom dve percentá svojho HDP. Zaoberá sa tiež využitím nových technológií v boji proti hybridnej vojne.Podľa koordinátora výstupov iniciatívy Juliana Lindleyho Frencha spočíva dôležitosť takéhoto dokumentu práve v jeho načasovaní a zároveň v ambícii reagovať na aktuálne krízy vo svete - napr. na celkom sa meniacu povahu vojen.Bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2017, ktorej hlavnou témou je Adaptácia na budúcnosť, sa koná v Bratislave od piatka a potrvá do nedele (28.5.).