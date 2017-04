Glváč: Poslanci Smeru sa nesťažovali na otváranie listov

Na snímke Martin Glváč (SMER-SD) skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VII. volebného obdobia 23. marca 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady SR z klubu Smeru-SD sa nesťažovali na otváranie listov, na ktoré dnes upozornil líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. TASR to potvrdil predseda klubu a podpredseda parlamentu Martin Glváč." uviedol pre TASR. Matovičovo vystúpenie považuje za jeho" odvádzať pozornosť, prekryť svoje daňové podvody a výzvu bývalého spoločníka Vandáka, aby podstúpil detektor lži.doplnil Glváč.Na otváranie listov poslancom upozornil na dnešnej tlačovej konferencii líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Vyhlásil, že Andrej Danko (SNS) prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať.Obyčajní chcú teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva. Matovič novinárom poskytol rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktoré obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Líder OĽaNO-NOVA tvrdí, že Guspanovi to prikázal priamo Danko.Šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková reagovala tým, že Kancelária NR SR postupuje pri nakladaní s listovými zásielkami v súlade s odporúčaniami, ktoré jej adresovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR a Úrad na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ). Kritiku, ktorú dnes prezentoval Matovič, odmietla.vysvetlila Čižmáriková.Preto boli podľa jej slov na podateľni vytvorené ďalšie ochranné pomôcky. "Zamestnanci kancelárie, ktorí majú k zásielkam prístup, majú previerky a musia dodržiavať listové tajomstvo," uistila Čižmáriková.