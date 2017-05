GLVÁČ: Pri rozhodnutí SNS ísť samostatne by som nehovoril o sklamaní

Na snímke Martin Glváč. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 31. mája (TASR) - Predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD a podpredseda NR SR Martin Glváč by pri rozhodnutí SNS ísť do jesenných krajských volieb samostatne nehovoril o sklamaní. Takéto verdikty sú podľa jeho slov vždy záležitosťou konkrétnej politickej strany a treba ich rešpektovať.Na otázku, prečo sa strany, ktoré na celonárodnej úrovni tvoria koalíciu, nedokázali dohodnúť aspoň v niektorom z krajov, Glváč odvetil, že aj keď je to skôr otázka na SNS, nehľadal by za tým nič mimoriadne.odkázal.Aj tu podľa Glváča vidieť rozdiel medzi celonárodnou a krajskou politikou.dodal Glváč.SNS v utorok (30.5.) oznámila, že do jesenných volieb do vyšších územných celkov (VÚC) pôjde samostatne. V Nitrianskom samosprávnom kraji bude na predsedu kraja kandidovať súčasná podpredsedníčka SNS Eva Smolíková, v Trenčianskom Silvia Siváková Nemcová a v Žilinskom kraji Ján Mikolaj, niekdajší minister školstva. Ďalších kandidátov strana predstaví v júni. Zatiaľ neschválila kandidátov na predsedov Banskobystrického, Košického, Prešovského, Trnavského a Bratislavského kraja.uviedol predseda Andrej Danko. Národniari odmietajú účelovú kandidatúru koalícií v krajoch, a tým "heroizovanie jednotlivcov ako kandidátov do VÚC v samotných regiónoch". Každá politická strana má byť podľa Danka zodpovedná za svoju stranícku politiku.doplnil.