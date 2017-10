GMITTER: Oživenie cestovného ruchu prinesie pracovné príležitosti

Andrej Gmitter Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 20. októbra (TASR) - O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uchádza ako nezávislý kandidát 52-ročný Andrej Gmitter z Bardejova. Jeho volebné heslo znie: Nie je mi to jedno!Súčasná situácia je taká, že zo strany žiakov dochádza k strate záujmu o odborné vzdelávanie a prípravu. Signalizujú to školy, ako aj zamestnávatelia. Nepriaznivo na to vplýva aj demografická situácia, financovanie školstva, ako aj nízke mzdové ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve. Mojím cieľom bude podporovať vzdelávacie príležitosti pre žiakov, tak aby získali kvalifikáciu požadovanú zamestnávateľom a európskym trhom práce, rozvíjali a zdokonaľovali svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.Prioritou bude aj zlepšenie spolupráce medzi zamestnávateľskou oblasťou a sférou odborného vzdelávania, a to najmä s ohľadom na potreby zamestnávateľov v kraji s výhľadom a plánovaním do budúcna. Počet nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl výrazne závisí od ekonomického cyklu. Na základe analýzy bude potrebné vyhodnotiť riziko nezamestnanosti a to podľa jednotlivých typov stredného školstva v kraji. Žiakom sa musí umožniť poznať reálne prostredie výkonu povolania, rozvíjať u žiakov pracovné návyky nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia.Z analýzy populačného vývoja vytvorenej Úradom Prešovského samosprávneho kraja vyplýva, že od roku 2016 do roku 2024 bude stúpať počet žiakov končiacich deviaty ročník základných škôl. Najväčší nárast sa očakáva v okrese Prešov, a to o 946 žiakov a najnižší v okrese Medzilaborce, kde sa očakáva nárast len o desať žiakov. Preto sa budem snažiť, aby sa reálne zanalyzovala situácia na pracovnom trhu v Prešovskom kraji. Chcem zabezpečiť navýšenie mzdových normatívov pre zamestnancov v školstve, ako aj posilnenie normatívu pre školy podľa ich ekonomickej náročnosti, zároveň sa budem snažiť o posilnenie duálneho vzdelávania. Samozrejme po vzájomnom dialógu a za účasti školských odborových zástupcov v komisiách vyššieho územného celku.Bežnému občanovi je napohľad jasné, že značná časť úsekov ciest je v havarijnom stave. Mojím cieľom bude prehodnotiť financovanie údržby a opráv a nájsť také riešenia, aby sa cesty na území Prešovského samosprávneho kraja vyrovnali kvalite ciest v krajinách Európskej únie. Pretože kvalitná infraštruktúra tvorí základ úspechu rozvoja nášho regiónu. Mojou prioritou bude najmä dobudovanie rýchlostnej cesty R4.V rámci autobusovej dopravy určite prehodnotím dostupnosť spojenia pre obyvateľov odľahlých obcí. Často chýbajú spoje, alebo je podporovaná doprava, ktorá nie je dostatočne a efektívne využívaná. Zároveň v časti kraja, kde chýba železničná trať, je nutné myslieť na nadväzujúce prípoje z vlakových staníc v Prešove či v Bardejove do miest a obcí, kde je dostupná už len autobusová doprava. Určite zefektívnim aj financovanie dopravy. V tejto modernej dobe je možné uvažovať nad využitím nových moderných aplikácií na princípe napr. spoločnosti UBER, teda mojou prioritou je zaviesť také riešenie, aby verejná autobusová doprava bola v čo najvyššej miere dostupná obyvateľom Prešovského kraja, a to aj vďaka novým moderným technológiám.V rámci leteckej dopravy je využívané najčastejšie obyvateľmi prešovského regiónu letisko v Košiciach a v Poprade. Budem vyvíjať aktivity najmä na rozšírenie leteckých liniek, aby aj obyvatelia Prešovského kraja mali možnosť cestovať do celého sveta komfortne. Nové letecké linky samozrejme prilákajú aj nových turistov a náš región sa pre nich stane prístupnejší.Prešovský kraj ponúka aj krásne zákutia, ktoré nie sú mnohokrát dostupné autom. Mojou prioritou bude dobudovať cyklotrasy tam, kde sa prepoja najmä mestá s okolitými turistickými pamiatkami alebo našou krásnou prírodou a horami. Navrhnem vybudovanie cyklo-prepojenia Popradu – Tatier, prepojenie Bardejova – Bardejovských kúpeľov a ďalších oblastí.Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Nedá sa kúpiť a najmä zdravie nie je nepremenný a trvalý stav. Každý občan si zaslúži dostupnú zdravotnú starostlivosť na vysokej kvalitatívnej úrovni. Vytváranie podmienok na rozvoj zdravotníctva je úlohou samosprávneho kraja. Mojou prioritou bude optimalizácia siete zdravotníckych zariadení a vytvorenie modelu, aby v „strediskových obciach“, tak ako to bolo kedysi, bol v obecných budovách k dispozícii všeobecný lekár, zubár či pediater. Aby sa nestávalo, že starší občania z odľahlých dedín boli odkázaní len na svojich príbuzných či známych a zvážali ich do veľkých miest. Je úlohou samosprávy, aby sa dokázala o svojich obyvateľov postarať v dostatočnom rozsahu. Starostovia a primátori budú mať moju podporu, ak pre svojich občanov zriadia zdravotné stredisko, či budú uvažovať o poliklinike alebo špecializovanom zariadení.Zároveň som výhradne proti tomu, aby urgentní pacienti z okresov Svidník, Stropkov a časti okresu Medzilaborce boli odkázaní na iné najbližšie nemocnice v Prešove, Bardejove, Vranove nad Topľou a v Humennom. Určite budem bojovať za to, aby Nemocnicu armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku zaradilo Ministerstvo zdravotníctva SR do zoznamu poskytovateľov komplexnej urgentnej zdravotnej starostlivosti, aby bola nemocnica dostupná pacientom 24 hodín denne sedem dní v týždni a zabezpečila sa tak nepretržitá komplexná akútna zdravotná starostlivosť. Zoznam nemocníc bol už oficiálne uverejnený a nemocnica vo Svidníku na tomto zozname nie je. Pýtam sa, to v tichosti budú ľudia pred túto situáciu postavení? Nie je mi to jedno, preto na to upozorňujem aj teraz, čo sa chystá a Úrad Prešovského samosprávneho kraja o tomto občanov dostatočne, resp. skoro vôbec neinformuje. Rozhoduje sa o zdraví ľudí, ktorí ani netušia, pred čo budú postavení po roku 2018.Samozrejme, v spolupráci so štátnymi úradmi a tretím sektorom podporím podujatia, aktivity a programy zamerané na osvetu za zmenu stravovacích návykov, životného štýlu, prevenciu pred drogami a závislosťou od nich, najmä na stredných školách. Podporím vzdelávacie kurzy pre matky a verejné stravovacie zariadenia v oblasti stravovania, prípravy pokrmov a starostlivosti o správny životný štýl.V oblasti športu mojím cieľom bude stanoviť jasné pravidlá na prideľovanie finančných dotácií pre športové kluby a jednotlivcov, aby každý mal rovnakú príležitosť a možnosť získať adekvátnu podporu z vyššieho územného celku, samozrejme, s ohľadom na úspechy a výsledky, nezabúdajúc ani na počet športovcov a priaznivcov daného športu. Pravidlá musia byť dostupné širokej verejnosti, aby nevznikali pochybnosti o výške pridelených dotácií. Samozrejme bude potrebné monitorovať športové aktivity v regióne a za vhodné riešenie považujem vytvorenie napr. samostatného oddelenia športu a mládeže, ktoré na Úrade Prešovského samosprávneho kraja absentuje. Neoddeliteľnou súčasťou bude modernizácia a výstavba telocviční, pretože je to podmienka pre zdravý vývoj našej mládeže.V oblasti kultúry mojím hlavným cieľom bude v čo najkratšom čase pripraviť a uviesť do praxe model fungovania kultúrnych organizácií, ktorý výraznejšie zohľadní všetky krajové špecifiká, resp. jedinečnosti a prostredníctvom nových, moderných a inovatívnych prezentačných foriem ich sprístupní verejnosti. Zároveň chcem určiť jasné pravidlá na prideľovanie finančných dotácií, aby nevznikali pochybnosti a každý mal možnosť a príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu. Je dôležité zachovávať a podporovať aj tradície s ohľadom na krajové špecifiká, ako sú Gorali, Rusíni, Rómovia a podobne.Dôležité bude nastaviť transparentné procesy verejného obstarávania, kde predpokladám značnú finančnú úsporu. Prešovský kraj má silný potenciál najmä v ľuďoch. Z pohľadu môjho, ako aj z pohľadu verejnosti, musím konštatovať, že spomedzi všetkých krajov je rozvoj Prešovského kraja najmenej dynamický. Jednoducho stagnuje. Preto budem vytvárať čo najlepšie podmienky pre nové investície s cieľom zabezpečiť nárast počtu zakladaných a znížiť počet zanikajúcich podnikov. Budem podporovať a iniciovať rozvoj podnikania v našom regióne. Zabezpečím, aby sa rokovania v rámci kraja konali na tripartitnej úrovni, a to v zastúpení Konfederácie odborových zväzov (zamestnancov), zamestnávateľov a predstaviteľov vyššieho územného celku, pretože len vzájomným dialógom je možné rozvíjať kraj. V spolupráci s podnikateľskými združeniami podnietim zosilnenie komunikácie medzi regiónmi a hľadanie spoločných riešení pre naštartovanie hospodárskeho rozvoja aj na východe Slovenska. Budem hľadať cesty pre prekonávanie štrukturálnych nevýhod pomocou budovania infraštruktúry, efektívneho marketingu, rozvoja znalostí, podpory a usídľovania podnikov. Dajú sa na to rozumne využiť aj eurofondy.Povedzme si úprimne, že asi veľké automobilky k nám do kraja nezavítajú. Preto východisko vidím najmä v cestovnom ruchu a službách. Kvalitné služby rovná sa úspech na trhu. Dôležitý je určite marketing a zviditeľnenie toho, čo v našom krásnom kraji máme – prírodné a kultúrne dedičstvo, chránené pamiatky UNESCO, oblasť Domaša a Vysoké Tatry. Je to presne to, na čom vieme postaviť úspech Prešovského kraja. Viac turistov, nielen domácich, ale aj zahraničných, zabezpečí oživenie ekonomiky, podporu živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ako aj vznik nových pracovných miest.Kraj by sa mal určite dynamickejšie rozvíjať najmä v oblasti cestovného ruchu, dôležité je jeho oživenie, spropagovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, zatraktívnenie regiónu pre domácich a zahraničných turistov. Príklad si môžeme vziať od susedov Čechov, ako sa darí cestovnému ruchu na Lipne či v Českom Krumlove. Tiež tam nevedie diaľnica, ale lokality patria medzi najnavštevovanejšie. Oživenie cestovného ruchu prinesie nové pracovné príležitosti, podporí sa malé a stredné podnikanie v regióne. Máme v kraji aj dostatok kultúrnych pamiatok svetového dedičstva UNESCO, Vysoké Tatry, Domašu a mnoho iných, na ktorých vieme úroveň nášho regiónu pozdvihnúť. Pretože toto je asi najrýchlejšia cesta k oživeniu a rozvoju.