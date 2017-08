Gól Skalického nestačil, Slovan v KHL opäť prehral

Hráči Slovana, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

KHL - sumár:



Lokomotiv Jaroslavľ - HC Slovan Bratislava 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)



Góly: 3. Kontiola (Talbot, Kronwall), 17. Kartajev (Iljenko, Mosaľov), 17. Kontiola (Nakládal, Kronwall), 34. Korškov (Koledov, Polunin), 46. Lugin (Apalkov) – 6. Skalický (Buchtele, Taimi). Rozhodovali: Gamalej, Gofman – Novikov, Stroganov (všetci Rus.), vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



zostavy:



Lokomotiv Jaroslavľ: Sudnicin - Nakládal, S. Kronwall, Rafikov, N. Čerepanov, Ľubuškin, Osipov, Afanasejev, Koledov - Kozun, Talbot, Kontiola - Korškov, Kraskovskij, Polunin - Apalkov, Ľugin, Averin - Iljenko, Kartajev, Mosaľov



HC Slovan Bratislava: Mazanec - Barker, Ebert, Taimi, Švarný, Bačík, Voráček, Černý, Hedera - Kašpar, Viedenský, Řepík – Smoleňák, Genoway, Buchtele – Hrnka, Mikúš, Skalický - Hecl, Sádecký, Sloboda

Jaroslavľ 25. augusta (TASR) - Hráči Slovana Bratislava prehrali aj vo svojom druhom zápase novej sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Lokomotivu Jaroslavľ podľahli v piatok na jeho ľade 1:5 a naďalej zostávajú bez bodového zisku. Bratislavčania síce dokázali odpovedať na otvárací gól vydareným únikom Pavla Skalického, ale ďalší priebeh prvej tretiny i zápasu už patril domácim. Tí sa v druhej časti dostali do pohodlného vedenia 4:1, ktoré v záverečnej časti ešte zvýšili.Slovan nastúpil ešte bez najnovších posíl Simona Desprésa a Eliezera Šerbatova, ale už s obrancom Camom Barkerom. "Belasí" odohrajú ďalší zápas v nedeľu od 16.30 h SELČ na ľade Dinama Moskva. Tým uzavrú svoj prvý tohtosezónny trip a následne sa v stredu 30. augusta predstavia doma proti Dinamu Minsk.Úvod zápasu poznačili vylúčenia a už za to prvé hostia pykali. V 3. minúte sa pred Mazancom ocitol Talbot, prihral však výhodnejšie postavenému Kontiolovi a ten otvoril skóre. Krátko nato sa vylučovalo na oboch stranách a počas hry štyroch proti štyrom obranca Slovana Ebert vysunul Skalického a ten po úniku vyrovnal na 1:1. Útočník hostí Řepík najskôr v 7. minúte oslabil svoj tím, ale po naskočení na ľad sa ocitol v samostatnom nájazde, v ktorom však Sudnicina neprekvapil. Skóre sa nezmenilo ani po ďalších dvoch presilovkách oboch tímov, no v 17. minúte domáci získali stratený náskok. Kartajevovi sa oplatilo sledovať puk a na hranici bránkoviska využil nedôraz obrany súpera. Od jeho gólu uplynulo iba 10 sekúnd, keď sa Kontiola odvážne predral cez viacerých hráčov a strelou spoza obrancu hostí prekvapil Mazanca. Tento gól domácich upokojil, naopak, hostia znervózneli.Hostia sa v druhej tretine ťažšie dostávali do útočného pásma a Sudnicina v bránke Lokomotivu príliš nezamestnávali. V 28. minúte sa v sľubnej pozícii ocitol Kašpar, ktorého strele nechýbala razancia, ale presnosť. V polovici druhej časti sa "belasí" viackrát ocitli pod tlakom súpera, ktorého ofenzívne manévre musel "hasiť" Mazanec. Český brankár síce v 33. minúte vyriešil viacero zložitých situácií, ale štvrtému gólu nezabránil. Strelu Koledova tečoval Korškov a zvýšil náskok na rozdiel triedy.Hostia sa síce nevzdávali ale ich šance na zvrat v zápase výrazne klesli v 46. minúte. Počas nej zazmätkoval rozohrávajúci Ebert, ktorému vzal puk Lugin a Mazanec kapituloval piatykrát. V ďalších minútach to bolo najmä o bojovnosti. Hráči domáceho Lokomotivu kontrolovali zápas a súpera nepúšťali do výhodných streleckých pozícií. V sľubnej šanci sa v 59. minúte ocitol Kašpar, ale ani on nepridal druhý gól Slovana.