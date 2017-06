Golden State vyhral finále 4:1 na zápasy a získal piaty titul

Hráči Golden State Warriors oslavujú zisk trofeje v NBA, 12. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále play off NBA - piaty zápas



GOLDEN STATE WARRIORS - CLEVELAND CAVALIERS 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)



Warriors: Durant 39, Curry 34 /10 asistencií/, K. Thompson 11, Green 10 /12 doskokov/, Pačulia 0 (Iguodala 20, McCaw 6, Livingston 5, West 4, Barnes 0).



Cavaliers: James 41 /13 doskokov/, Irving 26, Smith 25, Love 6 /10 doskokov/, T. Thompson 15 (Jefferson 4, Korver 3, Deron Williams 0, Shumpert 0).



TH: 28/23 - 23/15, fauly: 24 - 22, trojky: 14 - 11.



/konečný stav série: 4:1, titul získal Golden State/







Finálové série NBA (uplynulých 20 rokov):



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2



1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1



1998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1997: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1996: Chicago Bulls - Seattle SuperSonics 4:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oakland 13. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sa stali šampiónmi zámorskej NBA v sezóne 2016/2017. V piatom dueli finále play off zdolali obhajcu titulu Cleveland Cavaliers 129:120 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Klub z kalifornského Oaklandu získal piaty titul v histórii (1947, 1956, 1975, 2015, 2017).Lídrom víťazov bol Kevin Durant. Elitný krídelník, ktorého Warriors angažovali po vlaňajšom neúspešnom finále z konkurenčnej Oklahomy City, nastrieľal v noci na utorok 39 bodov. Kvalitne mu sekundoval Stephen Curry, autor 34 bodov a 10 asistencií. Na triumf hostí nestačil ani ďalší vynikajúci výkon LeBrona Jamesa, ktorý zaznamenal 41 bodov a 13 doskokov. James zakončil tohtoročné finále bez titulu, ale usadil sa na čele historického poradia strelcov v play off. Na konte má 6163 bodov, až za ním nasledujú legendy ako Michael Jordan (5987), Kareem Abdul-Jabbar (5762) a Kobe Bryant (5640).