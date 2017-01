Goldman Sachs pre brexit presunie až 1000 pracovných miest z Londýna

Americká veľkobanka Goldman Sachs Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 19. januára (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs uvažuje podľa mediálnych správ o presune až 1000 pracovných miest z Londýna do Frankfurtu nad Mohanom. Dôvodom je vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ).Banka celkovo plánuje zníženie počtu svojich zamestnancov v Londýne o polovicu na 3000, uviedol nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na finančné zdroje. Goldman Sachs vyhlásila, že zatiaľ neprišlo k žiadnemu rozhodnutiu. V odvetví sa však už od vlaňajšieho novembra hovorí o tom, že banka uvažuje o presune niektorých operácií do Frankfurtu nad Mohanom.Podľa interných zdrojov o presune pracovných miest do Frankfurtu uvažuje aj banková skupina Lloyds. Finančný koncern chce z tohto dôvodu založiť v Nemecku dcérsku spoločnosť, uviedol zdroj oboznámený s plánmi banky.Švajčiarska banka UBS vyhlásila, že brexit sa môže dotknúť približne jej 1000 londýnskych zamestnancov. Najväčšia európska banka HSBC oznámila, že pre brexit uvažuje o presune 1000 pracovných miest z Londýna.