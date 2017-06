Golfista J. Thomas zlomil na US Open bradatý rekord Millera

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

US Open, golfový turnaj kategórie major v Erine (dotácia 12 miliónov USD, par 72)



poradie na čele po 3. kole:

1. Brian Harman 204/-12,

2. Justin Thomas, Brooks Koepka (všetci USA), Tommy Fleetwood (V.Brit.) všetci 205/-11

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Erin 18. júna (TASR) - Američan Brian Harman je na poste lídra po 3. kole prestížneho golfového turnaja US Open so skóre -11. Na ihrisku Erin Hills sú po treťom dni na delenej druhej pozícii Angličan Tommy Fleetwood, resp. dvaja Američania Brooks Koepka a Justin Thomas. Práve Thomas prekonal zápis legendárneho Johnny Millera z roku 1973 (-8) a 3. kolo skončil so skóre -9.