Golfista Koepka ovládol US Open, slávi prvý major titul v kariére

Golfista Brooks Koepka bozkáva víťaznú trofej na U.S. Open, 18. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

US Open, golfový turnaj kategórie major v Erine (dotácia 12 miliónov USD, par 72)



konečné výsledky po 4. kole:

1. Brooks Koepka 272 (67+70+68+67)/-16,

2. Brian Harman (obaja USA) 276 (67+70+67+72)/-12, Hideki Macujama (Jap.) 276 (74+65+71+66)/-12,

4. Tommy Fleetwood (Angl.) 277 (67+70+68+72)/-11,

5. Rickie Fowler 278 (65+73+68+72)/-10, Xander Schauffele 278 (66+73+70+69)/-10, Bill Haas (všetci USA) 278 (72+68+69+69)/-10,

8. Charley Hoffman 279 (70+70+68+71)/-9,

9. Brandt Snedeker 280 (70+69+70+71)/-8, Trey Mullinax 280 (71+72+69+68)/-8, Justin Thomas (všetci USA) 280 (73+69+63+75)/-8

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Erin 19. júna (TASR) - Američan Brooks Koepka sa stal víťazom prestížneho golfového turnaja US Open. Na ihrisku Erin Hills vo Wisconsine triumfoval s náskokom štyroch rán pred Japoncom Hidekim Macujamom a krajanom Brianom Harmanom a oslávil tak svoj prvý triumf na podujatí major v kariére.Dvadsaťsedemročný Koepka figuroval pred záverečným 4. kolom na delenom druhom mieste, bezchybným výkonom si napokon zabezpečil celkové prvenstvo. V súčte zahral 272 rán, 16 pod par, čím vyrovnal rekordný zápis na US Open v podaní Roryho McIlroya z roku 2011.Koepka zahral vo finále -5, na čelo sa dostal šesť jamiek pred koncom a do trháku šiel vďaka trom birdie v rade na štrnástke a šestnástke.citovala agentúra AP Koepku, ktorý sa vďaka zisku titulu vyšvihol z 22. miesta vo svetovom rebríčku na desiate.Na turnajoch kategórie major sa v uplynulom období striedajú víťazi, Koepka je už siedmym nováčikom v rade, ktorý slávi triumf na podujatí veľkej štvory. Dvakrát po sebe naposledy vyhral Jordan Spieth z USA, predvlani víťaz Masters a US Open.V poradí 117. ročník US Open sa nevydaril favoritom, katom neprešli vlaňajší víťaz Dustin Johnson, Rory McIlroy zo Severného Írska či Austrálčan Jason Day. Prvýkrát od zavedenia rebríčka v roku 1986 skončili po dvoch kolách všetci hráči z prvej trojky svetového poradia.