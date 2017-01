Gólového Kucku napokon premohol Hamšíkov Neapol

Na archívnej snímke zľava Marek Hamšík a Juraj Kucka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Serie A - 21. kolo:



Chievo Verona - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)

Góly: 18. Tello, 52. Babacar (z 11 m), 90.+4 Chiesa



AC Miláno - SSC Neapol 1:2 (1:2)

Góly: 37. KUCKA - 6. Insigne, 9. Callejon

/J. KUCKA odohral celý zápas - M. HAMŠÍK do 74. min./

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 22. januára (TASR) - V sobotňajšom šlágri 21. kola talianskej futbalovej Serie A vyhral tretí Neapol na ihrisku piateho AC Miláno 2:1. Domácim nepomohol ani gól slovenského stredopoliara Juraja Kucku, ktorý znížil v 37. minúte na 1:2, a z cenného triumfu sa tak tešil jeho krajan a kapitán SSC Marek Hamšík.Hostia si upevnili 3. miesto, na konte majú 44 bodov rovnako ako druhý AS Rím, ktorý má ale o zápas menej. Vedie obhajca Juventus Turín so 45 bodmi a dvoma zápasmi k dobru. Neapol mal skvelý úvod, keď v 9. minúte viedol 2:0. Najprv sa krásnou strelou prezentoval Lorenzo Insigne, potom po peknej akcii a šikovnej strele z uhla medzi nohy domáceho brankára Gianluigiho Donnarummu zvýšil Jose Callejon. V zaujímavom zápase znížil Kucka jeho druhým ligovým gólom v ročníku, ale domáci sa v druhom polčase už nepresadili. Kucka odohral celý zápas, Hamšík hral do 74. minúty.V úvodnom sobotňajšom zápase zvíťazila Fiorentina na ihrisku Chieva Verona 3:0.