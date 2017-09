Góloví debutanti potiahli Košice, Nitre chýbal dôraz v zakončení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 30. septembra (TASR) - Góly premiérových strelcov v sezóne pomohli hokejistom HC Košice k štvrtému víťazstvu. Prvý v seniorskej kariére zaznamenal mladík Martin Novotný, gólové účty v ročníku si otvorili Dávid Šoltés aj Richard Jenčík. Zatiaľ čo domáci zvládli duel podľa predstáv, hostia zažili po predošlom víťazstve 10:0 nad "dvadsiatkou" povestné "bruchabolenie".Prvý gól 21-ročného Novotného prišiel v 14. zápase jeho kariéry. V 11. minúte strelou z otočky prekvapil nitrianskeho brankára Erica Hartzella a domáci išli do vedenia 1:0.poznamenal Novotný, ktorý bol rád, že Košičania na tretí pokus naplno zabrali proti tímu z hornej polovice tabuľky. Predtým prehrali v Banskej Bystrici i v Trenčíne.konštatoval.Duel Košíc s Nitrou bol šlágrom 7. kola a zvedavých naň bolo takmer 4000 divákov. Najmä prvá tretina zaostala za očakávaniami atraktívneho hokeja, potom sa však mužstvá naštartovali a predviedli viacero momentov, ktoré si zaslúžili potlesk tribún. Najkrajšiu akciu zápasu predviedli domáci v 29. minúte, keď sa po rýchlej spolupráci s Tomášom Klímom a Davidom Pacanom presadil kanadský obranca Blake Kesselpoznamenal tréner Košičanov Milan Jančuška. Zatiaľ čo to bol pre amerického zadáka už tretí gól v sezóne, ďalšie dva presné zásahy domácich mali prívlastok premiérové. Strelecký účet si utešenou strelou otvoril Dávid Šoltés a vo svojom 804. zápase za Košice sa nenechal zahanbiť ani Richard Jenčík, ktorý v 57. minúte uzavrel na konečných 4:1.poznamenal Jenčík.Zatiaľ čo Košičania ukázali, že doma nemienia strácať body, Nitrania potvrdili, že vonku im hra príliš nejde. Zatiaľ dokázali priniesť iba dva body z úvodného zápasu v Banskej Bystrici a k následným nezdarom v Žiline a Trenčíne pridali aj košický.poznamenal tréner Nitry Andrej Kmeč. Nitrania mali za sebou nielen dlhú cestu naprieč republikou, ale aj štvrtkový zápas s "dvadsiatkou." Ten zvládli nad očakávania a mladíkov sfúkli výsledkom 10:0, v Košiciach však z tohto streleckého apetítu zopakovali iba zlomok.poznamenal autor jediného nitrianskeho gólu Matej Paulovič, pre ktorého to bol už šiesty gól v sezóne.