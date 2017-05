Góly Rusov boli otázkou času, tvrdí brankár J. Hudáček

Na snímke zľava brankár Július Hudáček, Michal Sersen (Slovensko) a Alexander Barbanov (Rusko) v zápase základnej A - skupiny Rusko - Slovensko na MS v ľadovom hokeji. Foto: TASR Foto: TASR

Kolín 13. mája (TASR) - O sile ruského tímu na hokejových MS už vedia svoje aj slovenskí hokejisti. Ich konfrontácia s doterajším suverénom šampionátu sa skončila jednoznačnou prehrou 0:6, ktorá podľa hráčov zodpovedala dianiu na ľade. V slovenskom výkone boli aj pozitívne fázy, no viacerí hráči vrátane brankára Júliusa Hudáčka priznali, že proti sebaistému súperovi boli inkasované góly iba otázkou času.O výsledku veľa napovedala už 2. minúta. Slováci vstúpili do stretnutia s cieľom čo najdlhšie vydržať bez inkasovaného gólu, no tento zámer im Rusi prekazili už po 72 sekundách. "" povedal brankár Július Hudáček.Rusi predviedli sebavedomý výkon, ktorý nenarušilo ani niekoľko šancí či presiloviek súpera. Pomer striel vyznel 39:22 v prospech ruského tímu, ktorý bol lepší vo všetkých aspektoch hry. "" uznanlivo pokrútil hlavou Hudáček.Jeho zákroky zachránili slovenský tím od ďalších inkasovaných gólov, prehre na nulu však zabrániť nemohol. "" zhodnotil obranca Juraj Mikuš.Slováci mali sympatický vstup do druhej časti, keď vo viacerých úsekoch držali hru v ruskom pásme a vytvorili si aj strelecké príležitosti. Až sa zdalo, že opäť, podobne ako v zápase proti Dánsku, došlo na slovné burcovanie hráčov v kabíne. "" poznamenal Mikuš, podľa ktorého potvrdili kvalitu nielen samotní hráči, ale aj ich brankár Andrej Vasilevskij, na ktorom si Slováci vylámali zuby.