Gombos postúpil do finále dvojhry na challengeri v Orleans

Na snímke Norbert Gombos (Slovensko). Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

dvojhra - semifinále:



Norbert GOMBOS (4-SR) - Iľja Marčenko (Ukr.) 6:4, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Orleans 30. septembra (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do finále dvojhry na kvalitne obsadenom halovom challengeri vo francúzskom Orleans. V semifinále si ako nasadená štvorka poradil s Ukrajincom Iľjom Marčenkom 6:4, 6:1. V nedeľu bude bojovať o piaty singlový titul na ATP Challenger Tour proti víťazovi súboja medzi Maďarom Mártonom Fucsovicsom a domácim Julienom Benneteauom.Gombosovi sa na francúzskej pôde darí. V roku 2015 získal v Cherbourgu prvý challengerový titul, v októbri 2016 nenašiel premožiteľa v Breste. Doposiaľ poslednú challengerovu trofej vybojoval vlani v novembri, keď v bratislavskom NTC triumfoval na turnaji Slovak Open. V tomto roku bol vo finále podujatia v nemeckom Heilbronne, v ktorom prehral so Srbom Filipom Krajinovičom. V Orleans má už istú prémiu 10.770 eur pred zdanením a 75 bodov do svetového rebríčka ATP Entry.