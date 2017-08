Gombos prehral v 1. kole dvojhry s Troickim po päťsetovej bitke

Slovenský tenista Norbert Gombos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viktor Troicki (Srb.) - Norbert GOMBOS (SR) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel pri premiére v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji US Open. Favorizovanému Srbovi Viktorovi Troickemu však podľahol až po takmer trojhodinovej päťsetovej bitke 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6. Rodák z Belehradu je bývalá svetová dvanástka a víťaz troch turnajov ATP. Jeho súperom v druhom kole bude Stefano Travaglia, ktorý v talianskom derby nečakane vyradil nasadenú dvadsaťdvojku Fabia Fogniniho.O osude prvého setu duelu medzi Gombosom a Troickim rozhodol ôsmy gem, v ktorom slovenský daviscupový reprezentant prelomil súperovo podanie. V druhom dejstve mal za stavu 3:3 k dispozícii tri brejkbaly. Troicki si však udržal podanie, v ďalšom geme Gombosa brejkol a druhý set sa stal jeho korisťou. Rodák z Galanty sa rýchlo otriasol a tretí set získal vo svoj prospech, keď v šiestom geme čistou hrou zobral Troickemu servis. Na začiatku štvrtého setu odvrátil Gombos päť brejkbalov. Za stavu 4:5 však stratil podanie a Srb vyrovnal na 2:2 na sety. V rozhodujúcom dejstve síce Gombos vyrovnal z 0:3 na 3:3, koncovka však patrila Troickemu.Gombos v tomto roku potvrdzuje výkonnostný progres. Najlepší slovenský singlista sa na jar prvýkrát dostal do elitnej svetovej stovky a vo Wimbledone sa premiérovo predstavil v hlavnej súťaži niektorého z podujatí veľkej štvorky. Pri grandslamovom debute podľahol v štyroch setoch Talianovi Andreasovi Seppimu. Z US Open si zverenec trénera Ladislava Simona odnáša prémiu 50.000 dolárov pred zdanením a 10 bodov do svetového rebríčka ATP Entry.