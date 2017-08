Gombos v hlavnej súťaži v Montreale.Rybáriková si ju v Toronte nezahrá

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 6. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do hlavnej súťaže na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale. Vo finálovom druhom kole kvalifikácie zdolal ako nasadená päťka štrnástku "pavúka" Íra Jamesa McGeeho 6:4, 6:4.Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nepostúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA v kanadskom Toronte. Vo finálovom 2. kole kvalifikácie prehrala ako nasadená jednotka so štrnástkou "pavúka" Američankou Varvarou Lepčenkovou 5:7, 0:6.Od stavu 5:4 neuhrala wimbledonská semifinalistka ani gem. Jedinou slovenskou zástupkyňou v hlavnej súťaži na Rogers Cupe tak bude Dominika Cibulková, ktorú na úvod čaká Ukrajinka Lesia Curenková.