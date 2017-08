Gombosa prehra s Troickim mrzí, teraz sa chystá na Davisov pohár

Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos- Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

New York 31. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos bol pri premiére na US Open blízko k postupu do 2. kola. Nad skúseným Srbom Viktorom Troickim viedol 2:1 na sety, bývalej svetovej dvanástke sa však podarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Gombos tak stále čaká na prvé víťazstvo v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. Vo Wimbledone nestačil v prvom kole na Taliana Andreasa Seppiho.V rozhovore pre web tenisovysvet.takurcitee.sk na margo zápasu s Troickim uviedol. "Podľa slov najlepšieho slovenského singlistu Troicki v dôležitých momentoch ukázal, prečo bol v minulosti v elitnej dvadsiatke.dodal Gombos, ktorý by mal po návrate na Slovensko a niekoľkodňovom voľne začať s prípravou na duel 2. kola play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Poľsku (15.-17. septembra na antuke v bratislavskom NTC).neskrýva optimizmus zverenec trénera Ladislava Simona.