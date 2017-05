Gonda upútal pozornosť na úvodnom podujatí Porsche Carrera Cupu

Na snímke slovenský automobilový pretekár Richard Gonda. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Hockenheim 8. mája (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Richard Gonda počas uplynulého víkendu odštartoval pretekársku sezónu v nemeckom seriáli Porsche Carrera Cup a na slávnom okruhu Hockenheimring svojim výkonom upútal aj pozornosť organizátorov. Počas pretekov ho však zavinením iných jazdcov nedokázal potvrdiť a z Nemecka si priniesol iba cenné skúsenosti do ďalších pretekov Porsche 911 GT3 Cup.Pre dvadsaťtriročného Banskobystričana reprezentujúceho s číslom 11 okrem slovenského motošportu aj farby rakúskeho tímu Zele-Racing išlo o prvý ostrý štart v tejto sezóne i v jednom z najtradičnejších šampionátov slávnej značky. Víkendové 1. a 2. kolo Porsche Carrera Cup-u figurovali v kalendári ako sprievodné podujatie v Nemecku ostro sledovaného seriálu DTM či majstrovstiev sveta v rallycrosse. Gonda ako nováčik v prestížnom šampionáte upútal veľkú pozornosť už v tréningu, kde jazdil väčšinu času na druhom mieste. Sobotňajšiu kvalifikáciu po havárii na trati najprv prerušili a následne zrušili, čím slovenský reprezentant prišiel o možnosť o zajazdenie potrebných dvoch rýchlych kvalifikačných kôl a obe preteky tak musel štartovať zo stredu poľa.Prvé odštartoval z 13. miesta, po štarte stratil niekoľko pozícií, no počas 14 kôl šprintových pretekov svoju kvalitu opäť potvrdil v niekoľkých vydarených predbiehacích manévroch a pod šachovnicovou vlajkou prešiel trinásty v poradí. Druhé nedeľňajšie preteky sprevádzali dramatické boje o pozície, ktoré sa nevyhli niekoľkým haváriám a na trať muselo niekoľkokrát vychádzať bezpečnostné vozidlo. Už v prvej nehode bol aktérom aj Gonda, ktorý po štarte z 10. miesta bojoval o vyššie pozície a v druhom kole do neho narazil Portugalčan Rivas. Gonda s defektom a zničenou zadnou časťou svojho Porsche 911 GT3 Cup musel preteky predčasne ukončiť.hodnotil úvodné podujatie Gonda.uviedol v tlačovej správe.Seriál Porsche Carrera Cup Deutschland pokračuje o dva týždne (19. - 21. mája) opäť popri DTM na známom okruhu Lausitzring.