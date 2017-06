Good Angels sa opäť predstavia v EP FIBA aj v EEWBL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. júna (TASR) - Keď sa basketbalistky Good Angels Košice koncom apríla radovali z prvenstva vo Východoeurópskej basketbalovej lige (EEWBL) i v domácej extralige, bola ich budúcnosť zahalená tajomstvom. V súčasnosti je jasné, že sa opäť predstavia v EEWBL i v Európskom pohári FIBA. Skladanie kádra bude témou najbližších týždňov, novinkou je abdikácia prezidenta klubu i rozšírenie Young Angels Academy o mládežníkov z viacerých košických klubov.V košickom klube bolo v nedávnom období rušno a výsledkom je niekoľko noviniek.povedal generálny manažér Daniel Jendrichovský.Ako prezradil, vo svojich myšlienkach už viackrát uzavrel kapitolu s názvom Good Angels Košice, no napokon bude pokračovať aj seniorský tím.uviedol Jendrichovský s dodatkom, že na trénerskom poste zostáva Peter Jankovič.Košický klub už poslal prihlášky do Európskeho pohára FIBA, v ktorom pôsobil aj v uplynulej sezóne a aj do EEWBL, v ktorej bude obhajovať prvenstvo. Východoeurópska súťaž bude mať v nasledujúcej sezóne nový formát a podľa Jendrichovského stúpne aj jej kvalita.Po sezóne nastala v košickom klube aj zmena v klubovom manažmente.dodal šéf klubu.