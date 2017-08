Good Angels začali prípravu už aj s novými tvárami

Slovenská basketbalová reprezentantka Marta Páleniková Foto: TASR - FIBA Europe/Viktor Rébay Foto: TASR - FIBA Europe/Viktor Rébay

Košice 15. augusta (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice odštartovali prípravu na novú sezónu už aj s posilami Martou Páleníkovou, Angelikou Theiner a Daugile Šarauskaitovou. Košičanky budú v nasledujúcej sezóne opäť pôsobiť v štyroch súťažiach. Popri obhajobách prvenstiev v najvyššej domácej súťaži a vo Východoeurópskej lige by rady znovu získali Slovenský pohár.Pri trénerskom kormidle zostal Peter Jankovič, ktorý bude mať pokope základnú hráčsku os tvorenú Annou Jurčenkovou, Barborou Bálintovou, Romanou Stehlíkovou či Zuzanou Žirkovou. "uviedol tréner Peter Jankovič na margo ľaváčky, ktorá by mala nahradiť Beátu Janoščíkovú.Bezprostredne po minulej sezóne boli známe odchody Lucie Kupčíkovej, ktorá ukončila kariéru a aj Slovinky Teji Oblakovej, ktorá zamierila za zahraničným angažmánom. Nahradiť produktívnu rozohrávačku nebude jednoduché, zároveň je to však hodená rukavica pre hráčky súčasného kádra. "citovala trénera Jankoviča klubová stránka.Podobne ako v predošlých ročníkoch, aj tentoraz čaká na Good Angels pôsobenie vo viacerých súťažiach. Predstaviť by sa mali v Európskom pohári FIBA, vo Východoeurópskej lige (EEWBL), v slovenskej extralige a aj v Slovenskom pohári. Čaká ich obhajoba titulu v EEWBL a aj v najvyššej domácej súťaži. V nej nepretržite kraľujú už 14 rokov, na ceste za pätnástym prvenstvom by rady pridali aj titul v Slovenskom pohári. Ten im v minulej sezóne vyfúkli Piešťanské Čajkypoznamenal košický tréner.Príprava Košičaniek bude najmä o tréningoch v posilňovni, telocvični a bežeckom teréne, počas druhého septembrového víkendu nastúpia na turnaji v Krakove. Lákadlom pre fanúšikov bude krátko na to domáci turnaj - Veľká cena Košíc (15.-16. septembra). Potom už odštartujú boje vo Východoeurópskej lige.