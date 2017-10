Good Angels zvíťazili v súboji pohára FIBA nad Ružomberkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Európsky pohár FIBA, B-skupina:



Good Angels Košice - MBK Ružomberok 63:48 (30:23)

Zostava a body Good Angels: Morrisová 11, Žirková 10, Jurčenková 10, Petersová 8, Páleníková 7 (Stehlíková 8, Šarauskaiteová 5, Bálintová 2, Theiner 2, Deptová 0, zostava a body MBK Ružomberok: Diawakanová 8, Bartánusová 8, Campbellová 4, Janoščíková 2,, Jackovecová 0 (Bozókiová 13, Brownová 11, Kováčiková 2, Mištinová a Moravčíková po 0)



Rozhodovali: Kokainis (Lot.), Ninkovič (Srb.), Vavrová (ČR), TH: 10/8 - 12/10, trojky: 3 - 4, os. chyby: 18:18, 1200 divákov, štvrtiny: 18:6, 12:17, 21:10

Priebežná tabuľka B-skupiny:



1. Mersin 3 3 0 231:191 6

2. GOOD ANGELS KOŠICE 3 2 1 214:189 5

3. Jenisej Krasnojarsk 3 1 2 214:214 4

4. MBK Ružomberok 3 0 3 171:236 3



Ďalší výsledok B-skupiny:



Mersin - Jenisej Krasnojarsk 69:62 (36:32)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. októbra (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili v slovenskom súboji Európskeho pohára FIBA nad MBK Ružomberok 63:48. Pre Košičanky je to druhé víťazstvo v ich treťom zápase v B-skupiny a naďalej majú reálnu šancu na postup, Ružomberčanky sú po troch stretnutiach naďalej bez víťazstva.Good Angels odohrajú najbližší zápas EP FIBA o týždeň v stredu od 18.00 doma proti Mersinu, Ružomberčanky nastúpia v rovnaký deň od 13.30 v ruskom Krasnojarsku.Domáce hráčky boli v zápase v pozícii favorita a potvrdzovali to od úvodných minút. V prvej štvrtine viedli už 12:2 a napokon ju vyhrali o 12 (18:6). Ružomberčankám viazli najmä kombinácia a streľba, no v druhej štvrtine sa ich hra zlepšila. Najmä väčšou efektivitou v zakončení skresali manko súperiek a do prestávky upravili na 30:23.Košičanky sa v tretej štvrtine vrátili k dominantnej hre s dôrazom na obranu i útok. Výsledkom bolo navýšenie náskoku, ktorý bol po 30. minúte už 20-bodový (51:31). Košičanky napokon bez väčších problémov dokráčali k presvedčivému víťazstvu a zvýšili svoje šance na postup.