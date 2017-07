Google nemusí vo Francúzsku doplatiť vyše miliardu eur na daniach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. júla (TASR) - Francúzsky súd rozhodol, že americká spoločnosť Google nemusí doplatiť vo Francúzsku na daniach viac než miliardu eur, čo od nej požadovali francúzske úrady. Podľa súdu totiž systém, akým firma vo Francúzsku pôsobí, jej umožňuje zaplatiť len časť daní.Francúzi požadovali od Google doplatiť za roky 2005 až 2010 na daniach 1,1 miliardy eur. Podľa parížskeho správneho súdu ale Google nemá v krajine "trvalé zastúpenie". V takom prípade by firma musela požadovanú sumu doplatiť. Spoločnosť síce má pobočku Google France, všetky kľúčové aktivity ale zabezpečuje sídlo firmy v Írsku. Prípad ešte nie je uzatvorený, nakoľko voči rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať. Francúzske ministerstvo financií odvolanie zvažuje, pričom má na to dva mesiace.Google a mnohé iné firmy sú známe tým, že vo Francúzsku aj v iných európskych krajinách si prostredníctvom sídla v Írsku, kde sú výhodnejšie daňové podmienky, optimalizujú dane. Táto stratégia umožňuje zahraničným spoločnostiam zvyšovať zisky aj cenu akcií.Čo sa týka samotnej firmy Google, Francúzsko nie je jedinou európskou krajinou, kde sa americká spoločnosť dostala s daňovými úradmi do sporov. S cieľom ich urovnať sa firma napríklad v Taliansku dohodla na zaplatení 306 miliónov eur a vo Veľkej Británii na zaplatení 130 miliónov libier (146,19 milióna eur). V Británii pritom táto suma vyvolala nespokojnosť. Ako uviedli viacerí politici a ekonómovia, vzhľadom na príjmy Google v ostrovnej krajine je takáto dohoda pre americkú firmu mimoriadne výhodná.