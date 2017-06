Google nesúhlasí s astronomickou pokutou zo strany Európskej komisie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 27. júna (TASR) - Spoločnosť Google dnes v reakcii na oznámenie Európskej komisie (EK) o udelení vysokej pokuty pre firmu uviedla, že rozhodnutie exekutívy Európskej únie (EÚ) pozorne preskúma a zváži možnosti na odvolanie sa proti nemu.Komisia sa z dôvodov zneužitia dominantného postavenia spoločnosti Google na trhu EÚ rozhodla udeliť firme pokutu vo výške 2,42 miliardy eur.Podpredseda a generálny právny poradca Google Kent Walker v správe pre médiá uviedol, že Google ukazuje reklamy v Nákupoch (tzv. Shopping ads) a prepája používateľov s tisíckami malých aj veľkých inzerentov preto, že zákazníci pri nákupoch online túžia nájsť tovar, ktorý hľadajú, čo najľahšie a najrýchlejšie. Podľa jeho slov pri tomto spôsobe vyhľadávania majú prospech obe strany - klienti aj inzerenti.Komisia spresnila, že podľa jej zistení poskytoval vyhľadávač Google nezákonnú výhodu svojej vlastnej službe porovnávania cien s názvom Google Product a spôsobil, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania cielene nižšie umiestnenie. To v optike Bruselu znamená potláčanie hospodárskej súťaže na trhoch porovnávania cien, v dôsledku čoho európski spotrebitelia prišli o možnosť skutočnej slobodnej voľby."Pri všetkej úcte, nesúhlasíme so závermi, ktoré dnes Európska komisia predstavila. Rozhodnutie komisie podrobne preskúmame, zvážime odvolanie a tešíme sa, keď budeme v tomto prípade môcť prezentovať naše argumenty," odkázal Walker.Postoj EK voči spoločnosti Google však privítalo Európske združenie na ochranu spotrebiteľov (BEUC), ktoré v tejto kauze vystupuje ako sťažujúca sa strana. V priebehu vyšetrovania BEUC upozornila, že spotrebitelia očakávajú, že spoločnosť Google bude vykazovať neutrálne výsledky namiesto uprednostňovania svojich vyhľadávacích služieb, ktoré predstavujú výhodu pre vlastnú firmu.Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyensová považuje udelenie vysokej pokuty pre Google za moment, ktorý zmení pravidlá hry."Komisia potvrdila, že spotrebitelia nevidia, čo je pre nich najrelevantnejšie na najpoužívanejšom vyhľadávači na svete, ale skôr to, čo je najlepšie pre Google. Potrebujeme vidieť skutočné zmeny v obchodných praktikách spoločnosti tak, aby prevládla spotrebiteľská voľba vždy, keď nakupujúci vyhľadávajú požadovaný tovar cez Google," odkázala Goyensová. Spresnila, že protikonkurenčné správanie spoločnosti Google potláčalo inovácie, pretože zákazníkom vinou vyhľadávacieho nástroja Google bránilo v získavaní konkurentov.