Google sa dohodol na kúpe tímu technikov taiwanskej firmy HTC

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 21. septembra (TASR) - Americká spoločnosť Google sa dohodla na kúpe tímu technikov taiwanskej firmy HTC za 1,1 miliardy USD (916,13 milióna eur), aby mohla začať s výrobou vlastných telefónov a ďalších zariadení vybavených jej digitálnymi službami.Google kupuje technický tím HTC, ktorý postavil jeho smartfón Pixel, uviedli dnes obe strany v spoločnom vyhlásení. Okrem toho Google získa aj tzv. nevýhradnú licenciu na duševné vlastníctvo HTC na podporu telefónov Pixel.Táto dohoda ukazuje, ako vážne berie Google vytvorenie vlastnej rady prístrojov, aby lepšie zvládol boj s konkurenciou, ako sú napríklad Apple a Amazon, a stal sav živote ľudí.Dohodu však musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady, preto sa očakáva, že bude dokončená začiatkom roka 2018.Google sa v uplynulej dekáde zameral na umiestnenie svojho operačného systému Android do rôznych zariadení, vrátane výrobkov HTC, aby si zabezpečil, že ľudia budú ďalej využívať jeho prehliadač, email, mapy, video služby YouTube a iný softvér v smartfónoch a ďalších zariadeniach.To sa však minulý rok zmenilo, keď Google uviedol svoju značku smartfónu. Spoločnosť HTC vlani vyrobila telefóny Pixel, ktoré navrhol Google, čím vydláždila cestu k spoločnej dohode.Finančný riaditeľ HTC Peter Shen povedal, že približne 2000 technikov bude preradených do Google. Títo zamestnanci sa "primárne" venujú výskumu a vývoju.Hoci sa dnes operačný systém Android nachádza v zhruba štyroch z piatich smartfónov a iných mobilných zariadení na celom svete, môže sa to zmeniť. A to spôsobom, pri ktorom už nebudú zdôraznené služby Google, prípadne budú úplne vynechané vo vopred nainštalovanej sade aplikácií.To môže ohroziť schopnosť Google zvýšiť predaj reklám, ktoré generujú väčšinu príjmov materskej spoločnosti Alphabet, pretože ľudia dnes trávia čoraz viac času surfovaním v smartfónoch a iných mobilných zariadeniach ako v osobných počítačoch.Okrem toho, smartfón iPhone od Apple a ďalšie produkty tejto značky sú veľmi populárne najmä medzi solventnejšími spotrebiteľmi, čo oceňujú reklamné spoločnosti. To je ďalšou motiváciou pre Google, aby rozvíjal vlastný rad drahších smartfónov ako platformu pre svoje produkty a reklamy.Predchádzajúce pokusy Google prejsť k výrobe telefónov však veľmi nevyšli. V roku 2011 kúpil značku Motorola Mobility za 12,5 miliardy USD, ale po troch rokoch ju predal skupine Lenovo za menej ako 3 miliardy USD, keďže sa jej nepodarilo "urobiť dieru na trhu". A v roku 2014 zaplatil Google viac ako 3 miliardy USD za výrobcu domácich zariadení Nest Labs, ktorému sa stále nedarí dosiahnuť zisk.Najnovším nákupom HTC tak Google a materská spoločnosť Alphabet rozohrali hazardnú hru, ale niektorí analytici hovoria, že tentoraz sa im to môže vyplatiť. Taiwanský partner tak získa potrebné financie a Google zase talenty v oblasti výskumu a vývoja, ktoré potrebuje na rozšírenie svojho podiel na trhu špičkových smartfónov.HTC, ktorá spolupracuje s Google od roku 2008, zaznamenala v uplynulom desaťročí dramatický pokles svojho podielu na vysoko konkurenčnom trhu smartfónov. Konkrétne podľa údajov spoločnosti Counterpoint, jej podiel na globálnom trhu smartfónov klesol na menej ako 1 % v minulom roku z takmer 9 % v roku 2011.(1 EUR = 1,2007 USD)