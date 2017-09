Google stiahol aplikáciu, ktorá Kataláncom ukazovala, kde smú voliť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 29. septembra (TASR) - Spoločnosť Google v súlade s dnešným rozhodnutím katalánskeho súdu stiahla svoju mobilnú aplikáciu, ktorá Kataláncom ukazovala, na ktorých miestach môžu hlasovať v nedeľňajšom referende o nezávislosti. Nariadenie vydala sudkyňa Mercedes Armasová z Vyššieho správneho súdu Katalánska, uviedla španielska agentúra Europa Press.Najnovšie opatrenie sa týka mobilnej aplikácie "On Votar 1-Oct", ktorú na svojom účte na sociálnej sieti Twitter pred dvoma dňami propagoval predseda katalánskej autonómnej vlády Carles Puigdemont.Španielske úrady doteraz zablokovali stovky webstránok propagujúcich referendum. Katalánski separatisti takéto opatrenia považujú za útok na slobodu prejavu.Centrálna španielska vláda vyslala ešte skôr do tohto autonómneho regiónu policajné posily o sile niekoľko tisíc príslušníkov. Španielske súdy nariadili polícii, aby kordónmi zablokovala školy v Katalánsku, ktoré majú slúžiť ako referendové miestnosti. Katalánski separatisti však vyzývajú voličov, aby v nedeľu v rámci "nenásilného odporu" vo veľkom počte prišli k hlasovacím miestnostiam, aj keby do nich napokon neboli vpustení.Vláda v Madride sa snaží zabrániť konaniu referenda v Katalánsku prostredníctvom súdnych rozhodnutí, ale aj represívnymi prostriedkami. Španielska Civilná garda len minulý týždeň skonfiškovala približne desať miliónov hlasovacích lístkov a 1,5 milióna plagátov. Zadržala tiež 14 separatistických politikov a ďalších predstaviteľov a pohrozila trestným stíhaním starostom, ktorí budú nápomocní pri organizovaní referenda.Katalánska vláda naopak dúfa, že plebiscit sa 1. októbra napokon predsa len uskutoční a väčšina voličov bude hlasovať za nezávislosť. V takomto prípade má v úmysle vyhlásiť samostatnú Katalánsku republiku už v priebehu 48 hodín od zverejnenia výsledkov referenda.