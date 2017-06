Google ukázal nové plány na boj proti extrémistickému obsahu na webe

Google, ilustračné foto. Foto: Google Google, ilustračné foto. Foto: Google

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. júna (TASR) - Americká internetová spoločnosť Google v nedeľu prisľúbila, že zakročí proti extrémistickému obsahu, ktorý sa objavuje on-line. Google tak pôjde v šľapajach sociálnej siete Facebook a využije umelú inteligenciu na rýchle detekovanie a zhodnotenie extrémistického obsahu. Píše o tom agentúra DPA.Google pre svoju platformu YouTube vyvíja automatizovaný systém, ktorý bude monitorovať videá obsahujúce teroristickú propagandu a zvyšovať počet dôveryhodných flaggerov, teda ľudí posudzujúcich obsah príspevkov, na ktoré systém upozorňuje."Zatiaľ čo sme my a iní roky pracovali na identifikácii a odstraňovaní obsahu, ktorý porušuje našu politiku, nepríjemnou pravdou je to, že my ako priemysel musíme pripustiť, že sa pre túto záležitosť musí spraviť viac - a to hneď," uviedol pre denník The Financial Times viceprezident Googlu Kent Walker.Spoločnosť tiež zaujme prísnejší postoj k videám, ktoré obsahujú poburujúce náboženské alebo supremacistické posolstvo - hoci jasne neporušujú zásady Googlu - varovnými štítkami a zákazom speňažovať nahraté videá, doplnil Walker.Google zároveň posilní svoj program proti radikalizácii, ktorého časť sa zameriava na verbovanie potenciálnych stúpencov džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) a presmerovávanie ich na nenásilné videá.