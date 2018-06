Google zastavil Projekt Maven pre americké ministerstvo obrany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paolo Alto 4. júna (TASR) - Po dlhých protestoch zamestnancov sa vedenie Googlu rozhodlo skončiť spoluprácu s americkým ministerstvom obrany na programe Projekt Maven, zameraný na vývoj dronov s umelou inteligenciou.Šéfka divízie Google-Cloud Diana Greenová na sklonku minulého týždňa jej zamestnancov informovala, že sa projekt zastavuje. O rozhodnutí informovali americký denník New York Times a technologická webová stránka Gizmodo.Google podpísal dohodu o spolupráci s ministerstvom obrany vlani v septembri a jej platnosť mala skončiť v marci 2019. Pentagón mal za ňu zaplatiť 10 miliónov USD (8,57 milióna eur). Proti dohode protestovalo mnoho zamestnancov divízie, lebo sa nechceli podieľať. Podľa nich by mohli tieto prostriedky. Dodali, že ak sa raz prostriedky vyvinú, mohli by sa ozbrojené konflikty rozšíriť do takých rozmerov, a takou rýchlosťou, že ľudia by to nedokázali pochopiť.Medzi podpismi odporcov projektu sa nachádzali aj podpisy prominentných osobností ako šéfa americkej Tesly Elona Muska, Mustafu Suleymna, spoluzakladateľa podniku Deepmind, ktorý je súčasťou spoločnosti Alphabet patriacej Googlu, či profesorov, svetových autorít informatiky Yoshua Benglio, Stuarta Russella a Jürgena Schmidhubera.Mnohí zamestnanci, ktorí sa nechceli podieľať z etických dôvodov na projekte, podali výpoveď.(1 EUR = 1,1669 USD)