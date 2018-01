Google zverejnil najhľadanejšie výrazy roka 2017: Toto sú ony

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. január (TASR) - Spoločnosť Google už tradične vyhlasuje rebríčky trendov, výrazy, o ktoré najviac vzrástol záujem, ktorými žili slovenskí používatelia vo vyhľadávači Google.Do rebríčka sa tento rok okrem už tradičných športov, online hier a reality show prebojovali aj voľby do VÚC a Ples v opere. Lokálnym osobnostiam kraľuje Peter Sagan, svetovým Ariana Grande, a ľahostajným nám nezostal ani náhly odchod Chestera Benningtona zo skupiny Linkin Park. Do prvej päťky trendových filmov sa prebojovali aj slovenské filmové trháky Všetko alebo nič a Únos.komentuje Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko.Podľa jej slov z hier nás tento rok zaujali najmä slovné puzzle hry Piknik Slovo a Pixwords, lepšie povedané, ich nápovede, a pre hru Clash Royal zase podrobné štatistiky StatsRoyale. Nechýba ani reality šou. Farma tento rok obsadila až 2 priečky v prvej desiatke, pričom deviata séria prekonala tú ôsmu.1. MS v hokeji 20172. Voľby do VÚC3. Piknik Slovo4. Tour de France 20175. Ples v opere 20176. Farma 97. Farma 88. Wimbledon 20179. PixWords10. Stats Royale1. Voľby do VÚC2. Ples v opere 20173. Hurikán Irma4. SIAF 20175. Black Friday 20176. Monitor 20177. Adela svadba8. Kapitán Danko9. Katalánsko10. Staromestské slávnosti Žilina 20171. MS v hokeji 20172. Tour de France 20173. Wimbledon 20174. Australian Open 20175. ME 21 Poľsko6. MS do 18 rokov v hokeji 20177. Dakar 20178. Roland Garros 20179. Hokejbal MS 201710. Conor McGregor vs Floyd Mayweather1. Peter Sagan2. Boris Pršo3. Petra Vajdová4. Lina Mayer5. Adela Banašová6. Pavol Rusko7. Daniela Hantuchová8. Magdaléna Rybáriková9. Juraj Droba10. Rastislav Trnka1. Ariana Grande2. Conor McGregor3. Jiří Kajínek4. Ed Sheeran5. Selena Gomez6. Emma Watson7. Bruce Willis8. Shakira9. Dakota Johnson10. Lance Armstrong1. Chester Bennington2. Lil Peep3. Róbert Beňo4. Leona Kočkovičová Fučíková5. Jan Tříska6. Věra Špinarová7. Květa Fialová8. Majster N (Jozef Nodžák)9. Marián Varga10. Chris Cornell1. Ako voliť do VÚC2. Ako naladit.markiza.sk3. Ako schudnúť z brucha4. Ako vyplniť daňové priznanie 20165. Ako vyrezať tekvicu6. Ako znížiť teplotu7. Ako vyčistiť práčku8. Ako zaspať9. Ako stiahnuť video z youtube10. Ako uvariť ryžu1. Segedínsky guláš2. Lasagne3. Špargľa4. Guláš5. Marlenka6. Koložvárska kapusta7. Ratatouille8. Grilážky9. Karfiól10. Sviečková na smotane1. Farma 92. Farma 83. Let´s dance4. Miss Slovensko 20175. Take me out6. Oscar 20177. OTO 20178. Zem spieva9. Eurovision 201710. Baby boom1. 50 odtieňov sivej2. Všetko alebo nič3. 50 odtieňov temnoty4. Únos5. Dunkirk6. It7. Thor: Ragnarok8. La La Land9. Wonder Woman10. Rýchlo a zbesilo 81. Topky2. Nový čas3. SME4. Aktuality5. Pluska6. Pravda7. Blesk8. Denník N9. Rádio Expres10. iDNES1. bazový sirup2. cuketové placky3. jahodový džem4. hokkaido polievka5. cuketový koláč6. palacinky7. plnená paprika8. jablkový koláč9. tekvicový prívarok10. zemiakové placky1. Huawei P10 Lite2. Huawei P103. Samsung Galaxy S84. Huawei P9 Lite5. Huawei P9