Gorbačov privítal udelenie Nobelovej ceny mieru organizácii ICAN

Posledný sovietsky vodca Michail Gorbačov.

Moskva 6. októbra (TASR) - Bývalý sovietsky prezident a držiteľ Nobelovej ceny mieru z roku 1990 Michail Gorbačov privítal udelenie tohto ocenenia Medzinárodnej kampani za zákaz jadrových zbraní (ICAN) so sídlom v Ženeve. Udelenie ceny oznámil dnes v Osle nórsky Nobelov výbor, informuje agentúra TASS.uvádza sa v jeho vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Medzinárodnej nadácie pre spoločensko-ekonomické a politické štúdie (Gorbačovovej nadácie) so sídlom v Moskve.Exprezident zároveň pripomenul spoločné vyhlásenie, ktoré kedysi podpísal so svojím americkým náprotivkom Ronaldom Reaganom:"Som hlboko znepokojený tým, že vojenské doktríny znova umožňujú použitie jadrových zbraní," poznamenal.Predsedníčka nórskeho Nobelovho výboru Berit Reissová-Andersenová na margo udelenia ceny pre ICAN uviedla:ICAN je koalíciou mimovládnych organizácií z viac než sto krajín, ktoré podporujú jadrové odzbrojenie.