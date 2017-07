GP nariadila vziať návrh na dohodu o vine a treste policajtov

Budova Generálnej prokuratúry Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP SR) nepotrebuje politické vyhlásenia strany Sloboda a solidarita (SaS) na to, aby plnila svoju právomoc vo vzťahu k podriadeným prokurátorom. TASR o tom informovala hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.Prokuratúra tak reagovala na nesúhlas opozičnej strany SaS s postupom prokurátora, ktorý akceptoval dohodu s obvinenými bývalými príslušníkmi Policajného zboru. Tí na videozázname z policajného zásahu kopú do dievčaťa, ktoré predtým počas naháňačky postrelili.uviedla prokuratúra.GP SR po dnešnom doručení vyšetrovacieho spisu uložila podriadenému prokurátorovi vziať návrh na schválenie dohody o vine a treste z Okresného súdu Trnava späť.dodala hovorkyňa. Zároveň uviedla, že vyhlásenia poslancov SaS považuje GP SR za "kopanie do otvorených dverí" a "