GP SR: Ak by ĽSNS neporušovala zákony, návrh na jej zrušenie by nebol

Na snímke generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár (vpravo). Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. mája (TASR) – Ak by sa Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) správala štandardne a neporušovala Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy, generálny prokurátor by návrh na jej zrušenie nedával. Na margo dnešnej tlačovej konferencie ĽSNS to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.podotkla. ĽSNS podľa Predajňovej iné argumenty, okrem politizovania postupu generálneho prokurátora, nemá.Marian Kotleba dnes vyhlásil, že snaha o rozpustenie ĽSNS je bojom oligarchov proti jedinej skutočnej opozičnej strane. Úroveň demokracie sa podľa neho posunula späť do 50. rokov.povedal Kotleba. Nazdáva sa, že ide aj o snahu zabrániť ĽSNS "úspešne sa zúčastniť krajských volieb". Načasovanie tomu podľa jeho slov zodpovedá. Myslí si tiež, že rozpustením strany chcú zabrániť kotlebovcom delegovať svojho člena do štátnej volebnej komisie. Líder ĽSNS potvrdil, že majú pripravené viaceré alternatívy pre prípad zrušenia.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal v stredu (24.5.) na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie politickej strany Mariana Kotlebu ĽSNS. Najvyšší súd už v minulosti rozpustil Kotlebovu Slovenskú pospolitosť.vysvetlila Predajňová.Generálna prokuratúra týmto uzavrela prešetrovanie vo veci vyše 170 evidovaných podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu návrh na rozpustenie tejto politickej strany.