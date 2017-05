GP SR: Vyhrážky voči Matovičovi sú predmetom trestných konaní

Na snímke opozičný poslanec a predseda hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. mája (TASR) – Orgány činné v trestnom konaní sa zaoberajú resp. zaoberali všetkými informáciami trestno-právneho charakteru, ktoré uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič v pondelok (8.5.) na tlačovej besede. Výnimkou je podozrenie z neoprávneného vstupu do domu Matoviča a podozrenie zo zásahu do jeho mobilného telefónu, pretože tieto skutočnosti nikomu až do konania tlačovej besedy neoznámil. TASR informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.“ povedala Tökölyová.Vyhrážky adresované Igorovi Matovičovi a jeho manželke sú podľa GP SR predmetom troch trestných konaní.uviedla Tökölyová.V ďalšej trestnej veci bolo uznesením vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru zo dňa 1.2.2017 začaté trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania pre skutok z roku 2016. Prípravné konanie podľa GP SR nebolo skončené.V ďalšej trestnej veci začala polícia a Krajská prokuratúra v Trnave konať na základe tlačovej besedy Igora Matoviča.GP SR tvrdí, že tlačovú besedu poslanca dôsledne zanalyzovala." uzavrela Tökölyová.Igor Matovič na brífingu v pondelok 8. mája oznámil, že nebude viac chodiť na zasadania parlamentu. Rozhodol sa tak po minulotýždňovom incidente, keď sa mu mal pri prechádzke so psom vyhrážať fyzickou likvidáciou neznámy muž. Matovič si myslí, že za tým môže byť predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Neuviedol však dôkazy.Matovič spomenul aj prípad, keď mu mali prísť domov v obálke ostré náboje. Táto kauza sa momentálne nachádza na súde.Šéf parlamentu na Matoviča reagoval stručne." napísal v stanovisku Andrej Danko.