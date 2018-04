GPS monitorovanie vozidiel aj pre nečakané situácie

Či je to presun do práce, vybavovanie veľkých nákupov, alebo distribúcia rôznych komponentov potrebných k výrobe a ich následné doručenie finálnemu zákazníkovi, nebyť služobného vozidla, všetko by šlo oveľa ťažšie a zaiste by nás to aj vyšlo draho. Investovať do GPS monitoringu vozidiel dnes už preto nie je iba akýsi rozmar, ale nevyhnutnosť.

S monitoringom vozidiel predídete nepríjemnostiam

V živote sa množstvo udalostí odohrá bez toho, žeby sme si to priali. Jednou z nich je aj odcudzenie vozidla, ktoré využívame denne, napríklad aj na podnikateľské účely. Myslieť na zabezpečenie vozidla nie je na škodu, pretože v prípade, že by došlo k jeho strate či odcudzeniu, máme v rukách tromf – GPS lokalizátor nám umožní včas zistiť polohu auta, vďaka čomu sa vyhneme časovým a finančným stratám. GPS monitoring vozidla si však nekladie za cieľ odhaľovať iba polohu kradnutých áut, ale všetkých vozidiel, ktoré denne využívate. Vďaka prehľadnej aplikácii sledujete správanie šoférov jedného vozidla, ale i áut z celého vozového parku. Okrem toho tieto činnosti i sami riadiť či dokonca počas jazdy online komunikovať so šoférom a riešiť udalosti operatívne. Praktická funkcia GPS lokalizátora sa stane zvlášť osožnou, pokiaľ máte už dlhšie pocit, že sa šoféri vo svojej práci správajú nedisciplinovane a sú pre firmu neefektívni. Monitoring odhalí časové prestoje, upozorní vedúcich pracovníkov, ak vodiči počas jázd navštevujú nenaplánované miesta alebo jazdia nešetrným spôsobom. Môžu porušovať dopravné predpisy, spotrebúvať nadmerné množstvo pohonných hmôt alebo si robiť počas pracovného dňa príliš dlhé prestávky.

GPS monitoring pre lepšiu informovanosť

Aké ďalšie výhody so sebou prináša monitoring vozidiel? S obľubou je využívaná napríklad GPS navigácia, ktorá je osožná ako v neznámych, tak i v dobre známych lokalitách, pretože obsahuje aktuálne verzie máp a obmedzení. V prípade vzniku neočakávaných situácií, keď sa potrebujete okamžite spojiť so svojím nadriadeným a privolať pomoc, máte možnosť využiť núdzové tlačidlo SOS bez zbytočných zdržaní. Plánovanie pracovných povinností nebolo nikdy jednoduchšie a okrem vás majú prehľad všetci, ktorých sa to týka, a podľa toho si dokážu naplánovať napríklad i termín nástupu na dovolenku. A aký by to bol monitoring, v ktorom by ste si nemohli okrem plánovania pracovných činností pozrieť aj históriu tých minulých? Aplikácia GPS monitorovania vozidiel sa usiluje vašu prácu čo najviac zefektívniť, urýchliť a sprehľadniť a vďaka nej máte všetky informácie k dispozícii na jednom mieste. Napríklad aj tie, ktoré sa týkajú bezchybného technického stavu vozidla, dopĺňania paliva, kúpy diaľničných známok, platieb poistiek a iného.