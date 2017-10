GRÖHLING: Duálne vzdelávanie žiakov neoslovilo, systém je nepružný

Branislav Gröhling Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. októbra (TASR) - Duálne vzdelávanie ani v treťom roku fungovania neoslovilo dostatočný počet žiakov stredných odborných škôl. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS). Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý je realizátorom národného projektu duálneho vzdelávania, tvrdí, že za tri roky prax ukázala potrebu niektorých zmien.uviedla pre TASR Martina Slušná zo ŠIOV. V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1370 prvákov. Vlani to bolo 1122, pričom vznikli miesta pre 2700 žiakov. V prvom roku to bolo podľa Gröhlinga 450 žiakov z plánovaných 1488.uviedol Gröhling, ktorý upozornil, že zavedenie duálneho vzdelávania stálo desiatky miliónov eur.podotkol.Poslanec NR SR označil systém duálneho vzdelávania za rigidný a nepružný.navrhol.doplnil.Slušná uviedla, že body, o ktorých poslanec NR SR hovorí, sú témou pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ŠIOV, zamestnávateľov a zástupcov vyšších územných celkov.uzavrela Slušná.