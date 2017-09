GRÖHLING: M. Lubyová môže v priebehu pár dní vyriešiť tri problémy

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 13. septembra (TASR) - Počas prvých siedmich dní môže nová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) vyriešiť tri problémy. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady (NR) SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.uviedol poslanec.Ministerka by ďalej podľa neho mala povedať, či nájde financie na celoplošné Testovanie 5, alebo saPo tretie by mala v najbližšom čase rozhodnúť o ročnom odklade vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením." tvrdí Gröhling.Podľa poslanca ide o zvládnuteľné úlohy.uviedol tímlíder SaS. Zároveň dodal, že v dlhodobom horizonte by ministerka mala nájsť spôsob, ako vypovedať miliónové zmluvy na eurofondy s pochybnými firmami.Prezident dnes vymenoval Martinu Lubyovú za novú ministerku školstva. Na tomto poste nahradila Petra Plavčana, ktorý po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta na svoju funkciu. Ako dnes uviedla, chce pokračovať v začatej školskej reforme a čo najskôr vyriešiť problém pri eurofondoch v oblasti vedy a výskumu.