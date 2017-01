Gründling mieri na hosťovanie do Skalice, Košarišťan do Trnavy

Martin Gründling, archívna snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica uvoľnilo do prvej ligy dvoch hráčov A-mužstva. Do Skalice odchádza na hosťovanie do 20. januára obranca Martin Gründling a do Trnavy na striedavý štart Andrej Košarišťan. Klub spod Urpína o tom informoval prostredníctvom Facebooku.Gründling chýbal "baranom" v doterajšom priebehu sezóny pre zranenie. V Skalici, ktorej je odchovancom, dostane priestor na rozohranie sa.Brankár Andrej Košarišťan odišiel na striedavý štart do Trnavy, keďže v tíme Banskej Bystrice nebol dostatočne vyťažený. Aktuálny líder Tipsport ligy dáva dôveru uzdravenému brankárovi Bacashihuovi, ktorému kryje chrbát nedávna posila Nathan Lawson.