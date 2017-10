Grafik, maliar a ilustrátor Igor Piačka bude mať 55 rokov

Na snímke výstava Tour 4 four v Pálffyho paláci na Zámockej ulici autorov (zľava) Karola Felixa, Lajosa Szkukáleka, Igora Piačka a Igora Kitzbergera v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 8. októbra (TASR) - Grafik, maliar a ilustrátor Igor Piačka bude mať v nedeľu 8. októbra 55 rokov.Charakteristickým znakom Piačkovej tvorby je dokonale prepracovaná kresba doplnená expresívnou farebnosťou. Rád využíva predovšetkým figurálne motívy. V týchto dňoch je jeho dielo vystavené v galérii Typo&Ars v bratislavských Vajnoroch a výstava s názvom Igor Piačka – Príbehy (ilustrácie) je sprievodným podujatím svetového sviatku knižnej ilustrácie pre deti - Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017. Výstava potrvá do 19. novembra.Igor Piačka sa narodil 8. októbra 1962 v českom Třebíči. V súčasnosti žije a tvorí v Pezinku. V rokoch 1983 až 1989 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského a na Academia Royale des Beaux Arts v belgickom Bruseli. Od roku 1990 do roku 2003 pedagogicky pôsobil na VŠVU, kde viedol kurz figurálnej kresby na katedre grafiky.Umelcom na voľnej nohe je od roku 2003, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, tvorbe ex libris, knižným ilustráciám a návrhom poštových známok. Je členom grafickej skupiny G-Bod, Spolku grafikov a spolku Hollar. Okrem slovenských a českých miest vystavoval v krajinách takmer celej Európy i vo viacerých štátoch Ázie, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky. Je držiteľom mnohých ocenení, ktoré získal doma i v Česku, Číne, Japonsku, Rumunsku, Poľsku, Francúzsku, Kanade.Prvýkrát predstavil na verejnosti svoju maliarsku tvorbu v roku 2004, dovtedy sa venoval grafike.Cenu Ľudovíta Fullu si Igor Piačka prevzal v Bratislave v roku 2007. Cenu za Najkrajší výtvarný návrh za hárčekovú úpravu poštových známok Ochrana prírody: Muránska planina dostal v roku 2010. Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za ilustrácie ôsmej časti príbehov Tisíc a jedna noc získal v máji 2012. Autorsky sa Igor Piačka podieľal na pamätníku s názvom Beňovského svet, ktorý Móricovi Beňovskému vo Vrbovom odhalili v septembri 2012. V roku 2016 dostal Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za bibliofíliu AB 80.Igor Piačka je svojou tvorbou zastúpený v mnohých domácich i zahraničných galériách, múzeách a súkromných zbierkach.