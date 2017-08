Grafton Slovakia: Vďaka sociálnym médiám môže nájsť zamestnanie až 23 % uchádzačov o prácu!

Najpopulárnejším sociálnym kanálom pre personalistov je LinkedIn



TOP 5 tipov ako si budovať online reputáciu:



dôkladne vyplňte svoj LinkedIn profil a použite v ňom kľúčové slová, ktoré popisujú vaše aktuálne zamestnanie, alebo pozíciu, ktorú hľadáte. Personalista sa k vám dostane rýchlejšie;



aktualizujte fotku vo svojom profile, aby korešpondovala s vašou terajšou podobou. Fotka by mala byť profesionálna (vyhnite sa fotke z dovolenky či momentke pri športovej aktivite);



vymažte všetky nevhodné fotky a komentáre zo svojho Facebook profilu;

skontrolujte si pre istotu na svojom Facebooku, či nemáte niekde uvedené nevhodné pripomienky ku svojim predošlým zamestnávateľom, vymažte ich;

nastavte si kontrolu obsahu pridávaného vašimi priateľmi, aby ste mali maximálny prehľad o tom, čo sa na vašom profile objaví.



O spoločnosti Grafton Slovakia

BRATISLAVA 22. augusta 2017 (WBN/PR)Devízou sociálnych médií sú aktuálnosť a popularita u užívateľov, vďaka čomu dnes Facebook a LinkedIn na Slovensku pomáha personalistom a HR manažérom nájsť medzi množstvom profilov tých správnych zamestnancov.Celkový počet užívateľov tejto profesionálnej sociálnej siete je viac ako 380 miliónov Slovákov je na LinkedIn viac ako 112-tisíc.„Najčastejšie sa v sieti LinkedIn vyhľadávajú ľudia z oblasti informačných technológií či softvérového inžinierstva, finančných služieb, reklamy a marketingu, ako aj z oblasti telekomunikácií,“ uviedol Miroslav Garaj, Country manažér Grafton Slovakia.Významnú úlohu zohráva fakt, že žiadaní kandidáti sú na Facebooku na dosah. Potvrdzuje to aj aplikácia Facebook Audience Insights. Z pohľadu profesií sú na Facebooku na prvých priečkach zastúpení riadiaci pracovníci (30 %), obchodníci (21 %), administratívni pracovníci (20 %), avšak do top 7 patria aj IT špecialisti (15 %) či pracovníci z oblasti transportu a logistiky (13 %).„Na sociálnych sieťach sú najaktívnejší zástupcovia generácie X a Y, ktorí sociálne siete využívajú na internú a externú komunikáciu, zábavu i rozptýlenie. Podľa internej analýzy našej agentúry, necelých 20 % kandidátov nezíska dopytovanú pozíciu kvôli nesprávne uvedeným informáciám v profiloch na sociálnych sieťach či zdieľanému obsahu. Kandidátom odporúčame vyhnúť sa vulgárnym statusom či nevhodným fotografiám, ako aj hanlivému vyjadrovaniu sa na účet aktuálneho zamestnávateľa,“ uviedol Miroslav Garaj, Country manažér Grafton Slovakia.Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2011 a pôsobí v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a v Žiline. Svojim lokálnym a medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách.Viac informácií získate na www.grafton.sk