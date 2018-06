Graham Potter je nový tréner Swansea City

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Swansea 11. júna (TASR) - Bývalý kouč švédskeho Östersundu Graham Potter je nový tréner anglického klubu Swansea City. Vo funkcii nahradil Carlosa Carvahala. S waleským celkom, ktorý v uplynulej sezóne vypadol z Premier League, podpísal trojročnú zmluvu.Štyridsaťtriročný Angličan si so sebou na Liberty stadium privedie aj svojho asistenta Billyho Reida a skauta Kyla Macaulaya. Potter postúpil vo Švédsku s Östersundom zo štvrtej ligy až do najvyššej súťaže a triumfoval s ním aj v národnom pohári. V uplynulej sezóne dokráčal s "ÖFK" dokonca do šestnásťfinále Európskej ligy, v ktorom jeho zverenci nestačili na Arsenal Londýn, hoci ho v odvete na Emirates Stadium dokázali zdolať 2:1.povedal Potter po uvedení do funkcie.