Graňák pred dvanástym šampionátom: Stále sa na to teším

Na snímke hokejista Dominik Graňák. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 1. mája (TASR) - Aj keď hokejista Dominik Graňák absolvuje už svoje dvanáste majstrovstvá sveta v kariére, stále sa na ne teší rovnako. Skúsený tridsaťštyriročný obranca verí, že slovenský tím je dobre zladený z mladíkov i skúsenejších hráčov a na MS v Dánsku môže uspieť.Graňák patrí už vyše dekádu k stáliciam národného tímu. Na svetových šampionátoch debutoval v roku 2004 v Česku, kde Slováci tesne prehrali v súboji o bronz s USA. Odvtedy chýbal na MS len trikrát a na konte má striebornú medailu z roku 2012 v Helsinkách. Uplynulý piatok navyše vyrovnal rekord Miroslava Šatana, keď nastúpil na 183. zápas v reprezentačnom drese. Jednoznačne je najskúsenejší člen súčasného kádra.povedal Graňák.Aj keď má skúseností na rozdávanie, nestavia sa do úlohy mentora mladších hráčov:Generálny manažér Miroslav Šatan a Craig Ramsay zobrali do Kodane až deväť nováčikov, no spolu s nimi cestuje aj mnoho ostrieľaných hráčov. Podľa Graňáka je to správne a verí, že tím môže na MS uspieť:Slováci odštartujú svoje účinkovanie v sobotu 5. mája o 20.15 h federálnym derby s Čechmi.varoval Graňák.V skupine sa SR ďalej stretne so Švajčiarmi, Rakúšanmi, Francúzmi, Švédmi, Rusmi a na závere s Bielorusmi.dodal Graňák.