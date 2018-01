Granátmi z vojnovej zóny sa páchajú zločiny po celej Ukrajine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 13. januára (TASR) - Po takmer štyroch rokoch vojny medzi separatistami, podporovanými Ruskom, a armádou na východe Ukrajiny sa zbrane ukradnuté ukrajinskému vojsku rozšírili aj do zvyšku štátu a spôsobili nárast násilia. Taký nárast, aký je pre európsku krajinu nezvyčajný. Spôsobili aj nový a ešte znepokojujúcejší jav: ručné granáty sa používajú pri zločinoch ako napríklad domáce násilie a bankové lúpeže - alebo si ich zadovážia rozhnevaní občania, ktorí berú spravodlivosť do svojich rúk.Ukrajinská polícia hlásila, že v roku 2017 skonfiškovala približne 2500 ručných granátov v porovnaní so 100 granátmi v roku 2013, napísal vo vlaňajšom decembrového článku americký denník New York Times.Súdny proces v prípade vraždy v meste Nikopol na východe Ukrajiny sa vliekol už dlho a neustále odklady pojednávaní rozhnevali otca jedného zo zavraždených mužov.Keď sa 30. novembra začínalo pojednávanie, otec mal zlé skúsenosti, pretože sudca tento prípad odročil za predchádzajúci rok a pol už 20-krát. Dva týždne pred novembrovým termínom otec zavraždeného Ruslan Tapajev napísal na Facebooku: "Keď sa však aj 21. (novembrové) pojednávanie skončilo odročením, pološialený otec sa rozhodol vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Vytiahol poistku na dvoch granátoch, potom jeden hodil do troch obžalovaných v súdnej sieni a druhý držal v ruke, ktorý ho zabil.povedala sudkyňa Anželika Bahrovová, ktorá len niekoľko sekúnd pred tým vyšla zo súdnej siene.dodala. Pri útoku zahynul jeden z obžalovaných a desať ďalších ľudí utrpelo zranenia.Podľa kriminologičky Anny Maliarovej sú takéto trestné činy následkom nekontrolovaného šírenia armádnych zbraní na území Ukrajiny už od začiatku konfliktu v Donbase na jar 2014.vysvetlila Maliarová pre denník New York Times.Polícia konfiškuje čoraz viac výbušných zariadení, dokonca aj v oblastiach veľmi vzdialených od bojov na východe Ukrajiny, ako vo vlaňajšej správe napísala skupina Small Arms Survey, ktorá monitoruje šírenie zbraní vo svete.Armádni odborníci tvrdia, že vôbec nie je prekvapením, že z vojnovej zóny preniká na zvyšok ukrajinského územia čoraz viac granátov. Ručné granáty sa totiž dajú ľahko ukryť a zároveň sa v bojových situáciách vedie len ťažko ich presná evidencia.povedal Bohdan Petrenko, zástupca riaditeľa Ukrajinského inštitútu pre výskum extrémizmu v Kyjeve.Vojak môže granát predať na čiernom trhu za približne 15 dolárov, čo je pre Ukrajincov prijateľná suma.Dôsledkom je, že ručné granáty sú čoraz bežnejšou súčasťou ukrajinského života. Pri jednom z prvých a najkrvavejších útokov bol ručný granát hodený do davu protestujúcich v Kyjeve v roku 2015, keď zahynuli štyria policajti a zranenia utrpeli 14 ľudia.Nedávno spáchal samovraždu ukrajinský vojak, keď odpálil granát po hádke s partnerkou. Nezamestnaný muž sa zasa ručným granátom vyhrážal pracovníkovi benzínovej stanice a potom odišiel autom bez zaplatenia účtu.Väčšina zločinov spáchaných granátmi sa stala v oblasti Donbas na východe Ukrajiny, kde sa zákony nedodržiavajú a kde ukrajinská armáda bojuje proti separatistom podporovaným Moskvou.Z vojnovej zóny sa ďalej na Ukrajinu dostávajú aj ručné strelné zbrane, ale keďže Ukrajina nemá centrálny register, je ťažké stanoviť, koľko ich je. Navyše, vlastnenie zbraní má na Ukrajine širokú podporu. V roku 2015 trvalo len šesť dní, kým sa vyzbieralo 36.000 podpisov na petíciu s výzvou na schválenie zákona, ktorý by uľahčoval legálne vlastnenie takýchto zbraní.Avšak aj keď sú strelné zbrane oveľa dostupnejšie, civilisti nemajú povolené vlastniť ručné granáty.To je veľmi rozumné, vyhlásila kriminologička Maliarová. Vojna a ekonomické ťažkosti spôsobujú, že ľudia sú frustrovaní a ľahko vybuchnú.vysvetlila pre New York Times.Mnoho ľudí si podľa nej myslí, že je ľahšie vziať veci do vlastných rúk.